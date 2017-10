Univerzita Komenského udelila Zlatú medailu UK kardinálovi Kochovi

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 2. októbra (TASR) – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave udelila dnes Zlatú medailu UK kardinálovi Kurtovi Kochovi, prezidentovi Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Kardinál Koch získal medailu za osobný prínos k rozvoju katolíckej teológie, medzinárodne významnú publikačnú činnosť a osobný vklad pri prehlbovaní dialógu medzi národmi a stúpencami rozličných náboženských tradícií.Kardinál Koch uviedol, že mu medaila bude pripomínať návštevu Bratislavy. Ocenil tiež pôsobnosť UK nielen v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, ale aj šírenia duchovných hodnôt prostredníctvom dvoch fakúlt, a to Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty a Evanjelickej bohosloveckej fakulty. Zmienil sa aj o blahorečenom saleziánskom kňazovi Titusovi Zemanovi, ktorý bol prenasledovaný komunistickým režimom, dlhé roky väznený za svoju vieru a pastoračnú službu.povedal.Slávnostná ceremónia na pôde UK sa uskutočnila počas návštevy Slovenska, ktorú kardinál absolvuje od 1. do 3. októbra. Švajčiarsky kardinál sa z Bratislavy presunie do Košíc, kde ho čaká návšteva pútnického miesta Ľutina a v Prešove sa stretne s metropolitom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku arcibiskupom Jánom Babjakom i metropolitom Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska arcibiskupom Rastislavom.