Univerzita Konštantína Filozofa je medzi 200 najlepšími univerzitami

Nitra 2. novembra (TASR) – Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa umiestnila na 181. až 190. priečke v rebríčku najkvalitnejších univerzít regiónu rozvíjajúcej sa Európy a strednej Ázie, známom ako EECA QS Rankings. Rebríček zverejnila britská spoločnosť pre vzdelávacie a kariérne poradenstvo Quacquarelli Symonds.Z celkového počtu 2900 univerzít v sledovanom regióne sa do prvého kola hodnotení dostalo 2500, do užšieho výberu postúpilo 2000. V zmysle metodiky EECA QS Rankings sa hodnotilo len prvých 200 top univerzít.informovala prorektorka UKF pre medzinárodné vzťahy Gabriela Miššíková.EECA QS Rankings je špeciálne hodnotenie špičkových univerzít v rozvíjajúcej sa Európe a strednej Ázii, publikované od roku 2014. Metodiku hodnotenia tvoria globálne indikátory, ako napríklad status a reputácia akademickej obce, pomer pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov k počtu študentov, počet vedeckých publikácií a citácií indexovaných v databáze Scopus. Zohľadňujú sa však aj merania pôsobnosti inštitúcie v danom regióne, a to podľa špeciálne vytvorených meraní pre tento región.