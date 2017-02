Univerzita Mateja Bela otvorí svoje dvere záujemcom o štúdium

Na ilustrčnej snímke budova Filozofickej fakulty a fakulty Prírodných vied Univerzity Mateja Bela. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 9. februára (TASR) - Aj prácu tlmočníka v tlmočníckej kabíne na Filozofickej fakulte (FF) Univerzity Mateja Bela (UMB), alebo naše tradície z expozície Katedry sociálnych štúdií a etnológie FF UMB priblížia záujemcom o štúdium na tejto univerzite v rámci dní otvorených dverí (DOD), ktoré budú v piatok a sobotu, 10. a 11. februára.Ako pre TASR uviedla hovorkyňa univerzity Dana Straková, pre záujemcov o štúdium sú pripravené kompletné informácie o ponuke a možnostiach štúdia na šiestich fakultách UMB, podrobnosti o prijímacích skúškach na rok 2017/2018 a tiež sprievodný program. V rámci programu sa návštevníci dozvedia aj o možnostiach štúdia v zahraničí, mimoškolských aktivitách a pripravená je aj ukážka výučby na jednotlivých fakultách.Na Právnickej fakulte UMB môžu absolvovať prehliadku pojednávacej miestnosti na simulované súdne pojednávanie či prehliadku samovzdelávacieho centra. Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB je pripravená prezentácia centra krízového riadenia a počítačových simulácií a študenti si budú môcť vypracovať simulačný test na prijímací pohovor.Program pripravili aj jednotlivé katedry na Fakulte prírodných vied (FPV) UMB. Na prednáškach Katedry geografie a geológie FPV UMB sa uchádzači o štúdium dozvedia všetko potrebné o našej planéte, zistia, aké bohatstvo máme ukryté v našej zemi, ale aj to, prečo študovať geografiu v Banskej Bystrici. Katedra fyziky FPV UMB pripravila workshop s rôznymi fyzikálnymi pokusmi. Na Katedre informatiky FPV UMB budú môcť záujemcovia nahliadnuť na prednášky: diskrétna matematika, internetové technológie či matematika pre informatikov. Aktuálnu tému rozoberie Katedra chémie FPV UMB na prednáške Drogy – čo za svoje peniaze dostanem? Katedra techniky a technológií FPV UMB pripravila ukážku študentských výrobkov na tému – Hrou do sveta techniky.Na Ekonomickej fakulte (EF) UMB sa návštevníci dozvedia o dôvodoch, prečo študovať práve na EF UMB, aké sú možnosti uplatnenia sa v praxi, majú možnosť zakúpiť si literatúru na prijímacie skúšky a pozrieť si ubytovacie zariadenie pre študentov tejto fakulty.Na Pedagogickej fakulte (PF) UMB si Katedra hudobnej kultúry pripravila umelecké vystúpenie študentov. Uchádzači majú možnosť nahliadnuť do umeleckých ateliérov PF UMB a prezrieť si nielen samotné priestory fakulty, ale aj priestor internátu, študovne a Univerzitnej knižnice UMB.