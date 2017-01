Univerzita v Olomouci má dobrú skúsenosť so slovenskými študentmi

Na snímke rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller počas návštevy a prezentácie delegácie Univerzity Palackého v Olomouci 18. januára 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 18. januára (TASR) - Študenti a pedagógovia Gymnázia Bilíkova v bratislavskej Dúbravke dnes privítali návštevu z Olomouca. Zástupcovia tamojšej Univerzity Palackého (UP) prišli stredoškolákom predstaviť možnosti vysokoškolského štúdia v metropole Hané.Rektor druhej najstaršej vysokej školy v Českej republike Jaroslav Miller uviedol, že olomoucká univerzita neustále verí v česko-slovenskú spojitosť, no priznal, že motívom návštevy je tiež záujem univerzity neustále skvalitňovať svoju vedecko-výskumnú činnosť.vysvetlil Miller a zdôraznil, že v tejto súvislosti je záujem o potenciálnych študentov zo Slovenska cielený.informoval.skonštatoval rektor UP.Gymnazistom z Bilíkovej porozprávali o svojich skúsenostiach i viacerí slovenskí študenti, ktorí UP navštevujú. Máriu Lednickú z Rajca, poslucháčku tretieho ročníka odboru fyzioterapia na Fakulte zdravotníckych vied UP, zlákali do Olomouca najmä dobré referencie na kvalitu výučby.priznala.Budúca právnička Oľga Tarabová túžila študovať v zahraničí, no zároveň byť blízko domova. Olomoucká univerzita bola pre ňu preto jasnou voľbou.uviedla.Návštevu v Bratislave zorganizovala UP Olomouc v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave. Súčasťou návštevy je dnes popoludní i položenie kytice k pomníku Františka Palackého. Zástupcovia olomouckej univerzity si tak pripomenú osobnosť historika, po ktorom univerzita nesie meno a ktorý v Bratislave, rovnako tak i v Trenčíne, študoval.