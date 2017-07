Univerzitu Istropolitana v Bratislave otvorili pred 550 rokmi

Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júla (TASR) - V Bratislave pred 550 rokmi slávnostne otvorili prvú univerzitu na území Slovenska, Univerzitu Istropolitana.Pápež Pavol II. dňa 29. mája 1465 (uvádza sa aj dátum 19. mája) vyhovel žiadosti uhorského kráľa Mateja Korvína zriadiť v Uhorsku univerzitu. Nutnosť domácej vysokej školy sa ukázala pri budovaní centralizovanej monarchie, kde bolo potrebných veľa vzdelaných pracovníkov do štátneho aparátu. Založením tejto inštitúcie poveril pápež ostrihomského biskupa, diplomata a humanistického učenca Jána Vitéza zo Sredny a jeho synovca, humanistického básnika a biskupa Jána z Čazmy (Jána Pannónia). Za dva roky bol koncept univerzity pripravený a keď v roku 1467 zomrel bohatý bratislavský mešťan Gmaitl, zostali po ňom domy aj s príslušenstvom. Tie pripadli kráľovi Matejovi Korvínovi. Ten sa rozhodol, že ich použije ako univerzitné budovy.Univerzita mala štyri fakulty: artistickú (filozofickú), teologickú, lekársku a právnickú. Prvé tri sa budovali podľa vzoru univerzity vo francúzskom Paríži, právnická podľa vzoru talianskej univerzity v Bologni.Univerzitu Istropolitana (Universitatis Istropolitana, názov Academia Istropolitana pochádza zo 16. storočia) slávnostne otvorili 20. júla 1467 ceremóniami v ostrihomskej katedrále. Vyučovanie sa začalo v októbri toho istého roku. Vládla na nej humanistická a protischolastická atmosféra, pričom sa dôraz kládol na prírodné vedy, matematiku, astronómiu a medicínu. Do roku 1472 školu viedli Ján Vitéz zo Sredny (bol kancelárom univerzity) a bratislavský prepošt Juraj von Schönberg.Vyučujúci prišli na Univerzitu Istropolitana najskôr z Viedne, neskôr z Talianska a Poľska. V rokoch 1467-1471 na nej pôsobil známy nemecký matematik, astrológ a astronóm Johannes Müller von Königsberg (Regiomontanus). Sto rokov pred Galileom prednášal aj o pohybe Zeme okolo Slnka. Ďalej tu pôsobili Poliak Martin Bylica z Olkusza (Königsbergov žiak), Nemec Mikuláš Schrickej, Erazmus z Rezna, kanonik Ján Han z Weytry. Profesori využívali knihy z bohatej a vzácnej knižnice bratislavskej kapituly.Keď sa cirkevní hodnostári - predstavitelia univerzity začali pliesť do politiky, Univerzita Istropolitana upadla do nemilosti kráľa Mateja Korvína. V roku 1472 uväznili kancelára školy Jána Vitéza a spolu s Jánom z Čazmy ho obvinili z organizovania sprisahania, pri ktorom mal poľský kráľ Kazimír IV. získať uhorský trón. Viacerí učitelia vtedy univerzitu opustili. Po smrti bratislavského prepošta Juraja Schönberga (1486) nastal postupný úpadok univerzity. Definitívne ukončila svoju činnosť po smrti Mateja Korvína (1490), ktorý ju financoval. Budovu získalo bratislavské prepošstvo a kapitula.Dnes je budova Univerzity Istropolitana na Ventúrskej ulici v Bratislave sídlom Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) a patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky hlavného mesta. Po stredovekej univerzite je pomenovaná planétka 11614 Istropolitana.