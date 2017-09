Univerzity v USA kladú dôraz na výskum, tvrdí profesorka z Washingtonu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Francisco 22. septembra (TASR) - To, že najlepšie univerzity na svete sú americké, súvisí podľa profesorky z Univerzity Georgea Masona vo Washingtone Jany Košeckej s tým, že veľa z nich dáva veľký dôraz na výskum. Košecká to uviedla po podpise memoranda o výmennom pobyte medzi Žilinskou univerzitou a Kalifornskou univerzitou v Berkeley.konštatovala.Košecká prišla do Spojených štátov v roku 1990 na doktorandské štúdium na Pensylvánskej univerzite vo Filadelfii. Následne prešla na Kalifornskú univerzitu v Berkeley na post-doktorandské štúdium, kde zotrvala do roku 1996. Od roku 2000 pôsobí ako profesorka na Univerzite Georgea Masona vo Washingtone.Venuje sa počítačovému videniu a robotike.uviedla. Výskum uskutočňuje spoločne so šesťčlenným tímom, ktorý vedie.