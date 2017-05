Unzué skončil v Barcelone a stal sa novým trénerom Celty Vigo

Na archívnej snímke z 5. mája 2017 tréner FC Barcelona Luis Enrique (vľavo) a jeho asistent Juan Carlos Unzué Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 28. mája (TASR) - Juan Carlos Unzué sa stal novým trénerom španielskeho futbalového klubu Celta Vigo. Doterajší asistent Luisa Enriqueho v FC Barcelona podpísal dvojročný kontrakt. Vo funkcii vystriedal Argentínčana Eduarda Berizza.Päťdesiatročný Unzué už v Celte pôsobil ako asistent Luisa Enriqueho v sezóne 2013/2014 a obaja potom odišli do Barcelony. Po skončení tejto sezóny v katalánskom klube skončili. Unzué je bývalým brankárom, obliekal aj dresy Barcelony a Sevilly.Celta sa v uplynulých dvoch sezónach dostala do semifinále Španielskeho pohára, v tomto ročníku aj do semifinále Európskej ligy. Informovala agentúra AP.