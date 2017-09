UPC uvádza novú ponuku Happy Home®

O UPC

O Liberty Global

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

„Spoločnosť UPC v uplynulých dvoch rokoch pre svojich zákazníkov priniesla obľúbenú funkciu sedem dňového TV Archívu, rozšírila a modernizovala svoju širokopásmovú sieť v Slovenskej republike pre viac ako 50 000 domácností, rozšírila počet HD programov na viac než 40 a maximalizovala výkonnosť svojej siete cez najmodernejšie zariadenia, ako je napr. prémiový WiFi modem Connect Box. Je to výsledok dlhodobých investícií, ktoré spoločnosť UPC realizuje ako súčasť Liberty Global, najväčšieho svetového poskytovateľa káblových služieb. Vďaka tomu budeme môcť aj v budúcnosti obohacovať našu ponuku a prinášať inovácie, a tým ešte viac napĺňať očakávania a požiadavky našich zákazníkov v súlade s našim novým sloganom Užite si každú chvíľu,“ povedal Martin Miller, generálny riaditeľ UPC Česká a Slovenská republika.Koncept Užite si každú chvíľu je založený na rozsiahlom výskume, ktorý uskutočnila materská spoločnosť UPC, Liberty Global. Ten ukazuje, že aj keď pripojenie obohacuje naše životy vďaka tomu, že môžeme komunikovať, vytvárať a sledovať obsah kdekoľvek a kedykoľvek, sú to chvíle prepojenia a blízkosti s milovanými ľuďmi, ktoré si vážime najviac. Vylepšená zákaznícka starostlivosť a zvýšené rýchlosti, spolu s inovatívnou optickou technológiou a sieťovou infraštruktúrou, sú kľúčové pre spĺňanie očakávaní zákazníkov. Tieto aspekty sú zároveň ťažiskom novej ponuky spoločnosti UPC, s názvom Happy Home®.Ponuka Happy Home® zvýrazňuje komplexné riešenia pripojenia a zábavy, ktoré UPC poskytuje svojim zákazníkom. Jej súčasťou je nová internetová služba s rýchlosťou downloadu až do 500 Mb/s a superrýchla WiFi, ktorú zákazník získa vďaka prémiovému modemu Connect Box. Tieto modemy, zaisťujúce excelentné pokrytie každého kúta domácnosti silným signálom, a pre všetky pripojené zariadenia, už využíva takmer 45 000 slovenských zákazníkov spoločnosti UPC. V rámci novej ponuky budú zároveň všetci zákazníci, ktorí doteraz využívali pripojenie s rýchlosťou do 300 Mb/s, preklopení na novú rýchlosť do 500 Mb/s bez zmeny ceny. Zákazníci si tak po novom budú môcť vybrať spomedzi internetového pripojenia 100, 200 a 500 Mb/s, vďaka ktorému si svoje pripojenie budú môcť naplno užiť každú chvíľu.Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov TV, internetových a telefónnych služieb v Českej republike a na Slovensku. Úspešným zlúčením českej a slovenskej pobočky v apríli 2016 vznikla spoločnosť, ktorá v oboch krajinách pokrýva už viac ako 2 milióny domácností a obsluhuje cez 800 000 zákazníkov, ktorí využívajú viac než 1,5 milióna služieb (údaje nezahrnujú satelitné video služby). Redefinovanie prevádzkovej štruktúry je súčasťou úsilia spoločnosti UPC zvýšiť zameranie na zákazníka, urýchliť prinášanie inovatívnych produktov a posilniť pozície českej a slovenskej pobočky na oboch trhoch. Pre viac informácií o spoločnosti UPC v Českej a Slovenskej republike navštívte stránky www.upc.sk alebo www.upc.cz Spoločnosť UPC Česká a Slovenská republika je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK, LIAL and LILAK), najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa káblových služieb, ktorý pôsobí vo viac než 30 krajinách v Európe, Latinskej Amerike a Karibiku. Liberty Global prevádzkuje najmodernejšie širokopásmové komunikačné siete a inovatívne technologické platformy, vďaka ktorým spája 29 miliónov zákazníkov, využívajúcich viac ako 60 miliónov televíznych, internetových a telefónnych služieb. Poskytuje taktiež mobilné služby pre viac ako 10 miliónov zákazníkov, a WiFi služby prostredníctvom 7 miliónov prístupových bodov. Liberty Global pôsobí v 12 európskych krajinách, kde jej operácie zahrnujú značky Virgin Media, Ziggo, Unitymedia, Telenet a UPC. Skupina LilAC pôsobí vo viac ako 20 krajinách v Latinskej Amerike a Karibskej oblasti, kde jej operácie zahrnujú značky VTR, Flow, Liberty, Mas Movil a BTC. Súčasťou aktivít LiLAC je taktiež prevádzkovanie podmorskej optickej siete naprieč regiónom na 30 trhoch. Viac informácií o Liberty Global nájdete na stránke www.libertyglobal.com style="text-decoration: underline">UPC uvádza novú ponuku Happy Home® © SITA Všetky práva vyhradené.