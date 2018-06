Uplatnenie absolventov stredných škôl na Slovensku

Foto: Amazon Foto: Amazon

Bratislava 1. júna (OTS) - Viac ako 43-tisíc maturantov zo 700 stredných škôl v týchto dňoch skladá skúšku dospelosti. Maturita pre mnohých z nich predstavuje najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Absolventi stredných škôl či učilíšť často nemajú reálne zažitú prax zo zamestnaneckého prostredia, tam, kde je zavedené duálne vzdelávanie, sa to už mení k lepšiemu. Aké sú teda možnosti mladých ľudí po maturite na trhu práce a ktorí majú najlepšie šance uplatniť sa?Najväčší podiel nezamestnaných absolventov (4 152 osôb), čo predstavuje až 45 % zo všetkých nezamestnaných absolventov, tvorili na konci minulého roka tí s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním. Po nej s počtom 2 201 mali druhý najväčší podiel 23,9% absolventi s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa.Podľa údajov z rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny až 30 % nezamestnaných absolventov stredných škôl predstavujú absolventi v odboroch elektrotechnika, strojárstvo a kovovýroba či stavebníctvo, geodézia a kartografia. Trh práce ich však pomerne rýchlo absorbuje, do troch až šiestich mesiacov evidenciu nezamestnaných opúšťajú.Najväčšiu šancu nájsť si po skončení školy zamestnanie a neskončiť v evidencii úradov práce, majú absolventi stredných odborných škôl zo strojárskych či zdravotníckych odborov. Vyplýva to z analýzy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.Podľa údajov z portáli Profesia.sk, firmy na pracovnom trhu najčastejšie inzerujú pracovné príležitosti pre stredoškolákov najčastejšie na pozície v obchode, vo výrobe či administratíve. Štvrtým najčastejšie inzerovaným odvetvím pre stredoškolsky vzdelaných ľudí je však napríklad aj oblasť informačných technológií.Nie je však práve najľahšie nájsť zaujímavé pracovné príležitosti a podmienky pre stredoškolákov bez praxe. Vytvára sa tým začarovaný kruh, lebo firmy chcú ľudí s praxou a stredoškoláci potrebujú prax ešte len získať. Jedným z tých, čo majú pre nich dvere otvorené, je Amazon, najväčší internetový obchod na svete, ktorý len nedávno v Seredi otvoril svoje logistické centrum. Spoločnosť im od prvého dňa ponúka atraktívnu mzdu aj benefity, hoci len vstupujú na trh práce, platia pre nich rovnaké podmienky aj výhody. Nováčikom pomôžu, firma zamestnáva vlastný tím inštruktorov, ktorí ich školia a venujú sa im. Amazon nedávno prišiel s ďalším novým nápadom, keď po pracovnom čase organizuje tzv. Career Skills kurzy. Sú dobrovoľné a konajú sa priamo na pracovisku. Zamestnancov školia skúsení manažéri, najčastejšie ide o tzv. mäkké zručnosti. Amazon vychádza z toho, že časom budú potrebné iné profesie a zručnosti, než na aké sú ľudia pripravovaní. Zamestnancom prepláca až 95 % nákladov na vzdelávacie kurzy, ktoré firma organizuje v rámci inovatívneho Career Choice programu, s ktorým si zamestnanci môžu tvoriť vlastnú kariéru.