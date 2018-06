Uplynul rok od smrti Helmuta Kohla, zjednotiteľa Nemecka

Kvety a fotografia pred domom bývalého nemeckého spolkového kancelára Helmuta Kohla, ktorý zomrel v piatok 16. júna 2017 vo veku 87 rokov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 16. júna (TASR) - Dnes uplynie rok od úmrtia nemeckého kancelára Helmuta Kohla. Politik, ktorý bol architektom zjednotenia Nemecka, skonal vo veku 87 rokov doma v Ludwigshafene.Do dejín politiky sa Helmut Kohl zapísal ako architekt zjednotenia Nemecka. Post nemeckého spolkového kancelára zastával v čase historických spoločenských zmien v strednej a vo východnej Európe, s ktorými súvisel aj pád Berlínskeho múra v roku 1989 a následne v roku 1990 zjednotenie dvoch po desaťročia jestvujúcich nemeckých štátov - Nemeckej spolkovej republiky (NSR) a Nemeckej demokratickej republiky (NDR).Kohlov čas vo funkcii spolkového kancelára (1982-98) sa rovnomerne rozdelil – osem rokov bol kancelárom NSR a takisto osem rokov pôsobil v kresle kancelára zjednoteného Nemecka.Helmut Kohl sa narodil 3. apríla 1930 v meste Ludwigshafen am Rhein v Nemecku. Počas druhej svetovej vojny absolvoval základný vojenský výcvik, vo vojne však nebojoval.Študoval históriu a politické vedy na univerzitách vo Frankfurte nad Mohanom a v Heidelbergu. Politickú kariéru začínal v radoch kresťanskej mládeže a v Kresťanskodemokratickej únii (CDU). V roku 1957 ho za CDU zvolili do krajinského snemu spolkovej krajiny Porýnie-Falcko.V roku 1964 sa stal Kohl členom spolkového výboru CDU a o päť rokov neskôr aj členom najužšieho vedenia prezídia CDU. V rokoch 1966-74 bol krajinským predsedom CDU, v rokoch 1969-76 predsedom krajinskej vlády v Porýní-Falcku.Vo voľbách v roku 1976, keď neúspešne kandidoval na post spolkového kancelára proti kandidátovi Sociálnodemokratickej strany (SPD) Helmutovi Schmidtovi, stal sa Kohl poslancom nemeckého Spolkového snemu (Bundestag). Potom sa vzdal funkcie krajinského premiéra v Porýní-Falcku a odišiel do Bonnu pracovať ako predseda parlamentnej frakcie CDU/CSU.Nemeckým spolkovým kancelárom sa Helmut Kohl po prvý raz stal 1. októbra 1982. V roku 1984 sa na pohrebe najvyššieho predstaviteľa Zväzu sovietskych socialistických republík Jurija Andropova v Moskve stretol so štátnym a straníckym predstaviteľom NDR Erichom Honeckerom. V septembri 1987 sa uskutočnilo historické stretnutie dvoch najvyšších predstaviteľov nemeckých štátov - Erich Honecker pricestoval do Bonnu (hlavné mesto NSR).V roku 1989 nadviazal Helmut Kohl kontakty s novým politickým lídrom NDR Egonom Krenzom a prisľúbil mu intenzívnu spoluprácu a hospodársku pomoc. Svoj desaťbodový program pozdvihnutia postavenia Nemecka v Európe zverejnil v novembri 1989.Zároveň sa začal 9. novembra 1989 rúcať Berlínsky múr, keď sa otvorili hranice medzi dovtedy rozdeleným mestom. Fyzicky začali múr búrať 22. novembra. Spolu s tým sa rúcali komunistické režimy v ďalších východoeurópskych štátoch. Už v decembri 1989 rokoval Helmut Kohl v Drážďanoch (NDR) s predsedom vlády NDR Hansom Modrowom o podpise nemecko-nemeckej zmluvy.Vo februári 1990 získal na stretnutí v Moskve od vtedajšieho sovietskeho prezidenta Michaila Gorbačova prísľub, že Sovietsky zväz nebude proces nemeckého zjednotenia blokovať. K podpísaniu dohody medzi NSR a NDR o opätovnom zjednotení došlo 31. augusta 1990.Oficiálny akt znovuzjednotenia sa uskutočnil v Berlíne v noci z 2. na 3. októbra 1990 pred historickou budovou Ríšskeho snemu. V uliciach Berlína oslavoval približne milión ľudí. Kancelárom zjednoteného Nemecka sa po voľbách stal práve Helmut Kohl.Po parlamentných voľbách z 27. septembra 1998 ho 27. októbra 1998 v tejto funkcii po 16 rokoch oficiálne vystriedal predstaviteľ víťaznej SPD (sociálnych demokratov) Gerhard Schröder.Od jesene 1999 čelil Helmut Kohl obvineniam za netransparentné financovanie svojej strany neznámymi darcami. Po prepuknutí aféry mu vedenie strany odporúčalo odchod na odpočinok. Od Kohla sa vtedy verejne dištancovala aj mladá Angela Merkelová, hoci sa tešila prezývkea priatelila sa aj s Kohlovou prvou manželkou Hannelore.V roku 2001 spáchala Hannelore Kohlová samovraždu, pretože trpela nezvyčajnou bolestivou formou alergie na svetlo. V roku 2008 sa vtedy už 78-ročný Helmuth Kohl znova oženil so 43-ročnou Maike Richterovou.Exkancelára sužovali od jeho pádu a poranenia lebky v roku 2008 vážne zdravotné problémy, bol pripútaný na invalidný vozík. V roku 2015 sa jeho zdravotný stav ďalej výrazne zhoršil.Bývalý nemecký spolkový kancelár Helmut Kohl, ktorý patril medzi najrešpektovanejších nemeckých politikov 20. storočia, bol nositeľom a laureátom viacerých domácich i medzinárodných vyznamenaní a ocenení vrátane Ceny Karola Veľkého, Medaily Roberta Schumana, Vestfálskej ceny mieru, Medzinárodnej ceny sv. Vojtecha za mier, slobodu a spoluprácu v Európe a ďalších. Počas návštevy Česko-Slovenska zavítal 28. februára 1992 aj do Bratislavy.