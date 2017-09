Uplynulo 80 rokov od narodenia Pavla Bobka

Pavel Bobek Foto: Youtube Foto: Youtube

Bratislava 16. septembra (TASR) – Práve dnes uplynie 80 rokov od narodenia speváka Pavla Bobka. Pražský rodák (*16.9.1937) po maturite na gymnáziu vyštudoval Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva ČVUT a získal titul inžinier architekt (1961). V projektovej kancelárii Sdružení velkovýkrmen, kde nastúpil po skončení školy, pracoval so spolužiakmi z vysokej školy - hercom Petrom Nárožným, rovnako vyštudovaným inžinierom architektom, a Mirkom Černým, rozhlasovým redaktorom a špecialistom na country hudbu.Blízko k spevu mal od mala, učaroval mu rock and roll. Jeho vzorom boli americkí rockeri, hlavne Buddy Holly a Jerry Lee Lewis. Už počas vysokoškolského štúdia spieval s fakultnou skupinou FAPS, neskôr v Štúdiu bigbeatovej hudby a divadle Paravan. V roku 1958 sa zúčastnil súťaže Hľadáme nové talenty. Spevácku dráhu začínal v roku 1963 ako spevák skupiny Olympic, s ňou účinkoval v predstavení Ondráš podotýka v pražskom hudobnom divadle Semafor.V marci 1964 nahral prvú skladbu Sweet Little Sixteen z repertoáru Chucka Berryho, po nej aj ďalšie hity amerických rockerov Oh, Boy! Z repertoáru Buddy Hollyho či ďalšieho hitu Chucka Berryho Memphis Tennessee. Skladby vyšli na singloch vo vydavateľstve Supraphon. S Olympicom spieval do roku 1965. Po odchode prijal angažmán v divadle Apollo a od roku 1967 bol členom divadla Semafor. Až do príchodu do divadla Semafor spieval výhradne anglické texty. Pavel Bobek bol v Československu jedným z prvých a zároveň najlepších interpretov klasického rokenrolu.V divadle Semafor spieval s Country Beatom Jiřího Brabce, postupne sa preorientoval na štýl country a do repertoáru priberal piesne s českými textami, ktoré mu písal Jiří Grossmann. Prvým hitom z tejto kategórie bola pieseň Ruby, nechtěj mi lásku brát (v origináli americký spevák Kenny Rogers). Po nej to boli ďalšie známe piesne z repertoáru amerických country hviezd, medzi nimi Houston, Vincent, Nedelní ráno, Pojď stoupat jak dým, Lásko, mně ubývá sil, Má dívka N, Pojď dál a zpívej či S tím bláznem si nic nezačínej, ktorú nahral v duete s Máriou Rottrovou. V roku 1975 mu vyšla prvá profilová LP platňa Veď mě dál na etikete vydavateľstva Panton. Divadlu Semafor ostal verný až do roku 1990.Jeho diskografia ráta viac ako dve desiatky štúdiových albumov a hitových výberoviek. Úspešnú spevácku dráhu Pavla Bobka dokumentujú aj albumy Muž, který nikdy nebyl In z marca 2005, dvojkompilácia Čtyřicet hitů od A do Z z júna 2006 aj dvojkompilácia Pavel Bobek Antologie z októbra 2007. V marci 2010 vydal album s názvom Víc nehledám, ktorý je poctou country legende Johnnymu Cashovi. Bobek ho nahrával v štúdiu Quad v americkom Nashville, nahrávania sa zúčastnili aj niektorí bývalí spoluhráči Johnnyho Casha. V máji 2012 vyšiel album Kruhy, v auguste 2012 vyšla kompilácia Vím, kdo mi dává chuť žít (nahrávky z let 1981-1990) a v decembri 2012 vianočný album Singing Ya Ya Youpie. V marci 2015 vyšla kompilácia Pavel Bobek a přátelé a v decembri 2015 kompilácia Elpíčka, ktorá na ôsmich cédečkách predstavuje profil tohto interpreta. V máji 2009 vyšla kniha autora Jaroslava Křiženeckého Pavel Bobek - Půl století na pódiu. Pri udeľovaní Ceny Anděl českej hudobnej akadémie bol 16. marca 2013 uvedený do Siene slávy.Pavel Bobek zomrel 20. novembra 2013 vo veku 76 rokov. Dnes uplynie 80 rokov od jeho narodenia.