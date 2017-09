Uplynulý týždeň priniesol tri úmrtia po zrážke osôb s vlakmi

Ilustračná snímka Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - V minulom týždni došlo na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) k trom zrážkam osoby s vlakom. Vo všetkých troch prípadoch išlo o smrteľnú zrážku. Tieto nehody sa stali v úseku Kamenica nad Cirochou – Humenné, Východná – Štrba a na železničnej stanici (ŽST) Nové Mesto nad Váhom. Zmeškaných bolo 14 vlakov osobnej dopravy. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.Počas minulého týždňa došlo k úmrtiu cestujúceho v osobnom vlaku v ŽST Kúty. Vlakovým personálom boli privolaní záchranári, cestujúceho sa však nepodarilo oživiť. ŽSR evidovali v uplynulých dňoch početné požiare porastu v blízkosti trate v rôznych častiach Slovenska. Iba v jednom prípade bola pre požiar prerušená doprava, a to v úseku Harmanec jaskyňa – Uľanka zhruba na dve a pol hodiny.Vandali okrem krádeží v minulom týždni nastriekali do rýchlika v železničnej stanici v Leviciach slzný plyn. V úseku Spišská Nová Ves – Markušovce zas fyzicky napadol cestujúci vlakvedúceho počas kontroly cestovných dokladov. Osobný vlak narazil do kameňov naukladaných na koľajniciach v úseku Plavecké Podhradie – Rohožník.Uplynulý týždeň sa zaobišiel bez nehody na priecestí. ŽSR však napriek tomu upozorňujú vodičov, že pred železničným priecestím si musia počínať mimoriadne opatrne. Najmä sa presvedčiť, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie.informujú železnice.V prípade uviaznutia vozidla na priecestí je potrebné zavolať na tiesňovú linku 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ), umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia a vykonať opatrenia na varovanie rušňovodiča vlaku.