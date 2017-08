UPOZORNENIE:Na trhu sa môže nachádzať nebezpečný krém pre malé deti

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 14. augusta (TASR) - Na Slovenskom trhu sa môžu nachádzať nebezpečné kozmetické výrobky. Ide o krém pre deti a bieliace pásiky na zuby. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Do rýchleho výstražného systému ich nahlásili kontrolné orgány v Írsku a vo Švédsku.Konkrétne ide o krém so zinkom a bobrím olejom určený pre deti do plienkovej oblasti Zinc and Castor Oil Cream pôvodom z Indie. Vo výrobku sa nachádza látka – propylparaben, ktorá sa v takomto prípade nesmie používať. ÚVZ SR upozorňuje aj na pásiky na bielenie zubov Teeth whitening strips pôvodom z Británie. Obsahujú nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka. Výrobok môže predávať iba zubný lekár.uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.