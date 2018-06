Úprava dôchodkov tzv. starodôchodcov sa týka približne 135.000 občanov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. júna (TASR) - Sociálna poisťovňa do 31. 10. 2018 zvýši a novo určí výšku 135.000 starobných dôchodkov tzv. starodôchodcom.K 15. 5. 2018 poisťovňa rozhodla približne o 82.000 starobných dôchodkoch, z toho o 48.000 starobných dôchodkoch automaticky, a to na základe údajov evidovaných v informačnom systéme bez spisového materiálu a o 34.000 starobných dôchodkoch individuálne – spolu so spisovým materiálom. Uviedla to v pondelok v Bratislave na stretnutí s novinármi Michaela Putecová, riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.Prepočet starobných dôchodkov sa deje na základe novely zákona o sociálnom poistení a jeho účelom je dosiahnuť, aby miera náhrady príjmu poberateľa starobného dôchodku v roku jeho priznania pred 1. 1. 2004 bola približne rovnaká ako miera náhrady príjmu poberateľa starobného dôchodku, ktorý mal dôchodok priznaný 1. 1. 2004, získal rovnako dlhé obdobie dôchodkového poistenia a dosahoval približne rovnakú úroveň zárobkov.O novom určení sumy dôchodku ("prepočte") Sociálna poisťovňa rozhodne bez žiadosti a vydá písomné rozhodnutie o zvýšení starobného dôchodku alebo vyplácaní starobného dôchodku v doterajšej sume, ak je novo určená suma dôchodku nižšia.