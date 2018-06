Úpravy vo fungovaní jaslí prichádzajú podľa opozície neskoro

Ilustračné foto. Foto: TASR - Denisa Horváthová Foto: TASR - Denisa Horváthová

Bratislava 21. júna (TASR) – Novela zákona o sociálnych službách, konkrétne jej jasličková časť, prichádza podľa opozície veľmi neskoro, škody už boli napáchané. Zhodli sa na tom v parlamente v rozprave k tomuto návrhu poslankyne Jana Kiššová (SaS) a Simona Petrík (nezaradená).Pripomenuli, že ešte v roku 2016, keď ministerstvo práce zavádzalo zmeny vo fungovaní jaslí, protestovala proti týmto úpravám odborná verejnosť, opozícia a zákon vetoval aj prezident. Koaliční poslanci to však podľa Kiššovej nepočúvali, prelomili veto prezidenta a zákon prijali.zdôraznila Kiššová.Nové pravidlá, napríklad pri bezbariérovosti jaslí, si podľa nej vyžiadali dodatočné náklady pre prevádzkovateľov týchto zariadení. Okrem toho pre nich nové pravidlá podľa Kiššovej znamenali viac byrokracie pri získavaní rôznych povolení. Aktuálne sa zákon upravuje a napríklad podmienka bezbariérovosti sa z neho vypúšťa.Niektorí prevádzkovatelia jaslí však podľa Kiššovej už tieto podmienky splnili. Mnohí zároveň v reakcii na schválené podmienky jasle pozatvárali.kládla Kiššová otázky v parlamente.Pridala sa aj poslankyňa Petrík, podľa ktorej v tomto prípade zlyhal minister práce Ján Richter (Smer-SD).zdôraznila Petrík. Za tentoby mal podľa nej vyvodiť politickú zodpovednosť a odstúpiť.Doplnila tiež, že niektoré jasle už investovali tisíce eur do bezbariérových plošín, a po novom nebudú potrebné.položila otázky Petrík. Zrušením mnohých jaslí sa podľa nej zhoršila dostupnosť tejto služby pre ľudí. Minister práce tak podľa Petrík poškodil zosúlaďovaniu pracovného a súkromného života mladých rodín.Novelu, ktorá upravuje pôvodné pravidlá vo fungovaní jaslí, poslankyne vítajú, sú rady že pripomienky odbornej verejnosti boli konečne vypočuté. Za návrh preto zahlasujú. Novelu zákona predložila do parlamentu trojica koaličných poslankýň Alena Bašistová (nezaradená), Magdaléna Kuciaňová (SNS) a Jana Vaľová (Smer-SD). Detské jasle by tak po novom už nemali plniť podmienku debarierizácie, ako im v súčasnosti nariaďuje platná legislatíva. Upraviť sa má aj plnenie kvalifikačných predpokladov u opatrovateľov detí v jasliach.Poslankyňa Bašistová na kritiku zo strany opozičných poslankýň zareagovala s tým, že súhlasí, že sa skomplikovalo podnikanie mnohých jaslí a že viaceré zmeny mohli byť zapracované skôr. Ministerstva práce sa však zastavala v tom, že pôvodná novela zákona o sociálnych službách sa týkala nielen jasličiek.konštatovala Bašistová. Napríklad pre domovy sociálnych služieb.