Úrad P. Pellegriniho navrhuje vytvorenie rady pre udržateľný rozvoj

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júla (TASR) – Problematike udržateľného rozvoja bude zo strany štátu venovaná väčšia pozornosť. Súčasťou zavádzania jej priorít do života má byť aj vytvorenie Rady vlády pre Agendu 2030 ako koordinačného orgánu. Navrhuje to vicepremiér pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) v materiáli, ktorý predložil na rokovanie kabinetu.Účelom dokumentu Návrh postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030 je podľa úradu podpredsedu vlády vytvoriť podmienky pre vnútroštátnu implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a jej 17 cieľov, ktoré boli prijaté na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) v septembri 2015.Materiál nadväzuje na programové vyhlásenie vlády na roky 2016 až 2020, podľa ktorého bude vláda vytvárať alebo posilňovať vhodné inštitucionálne rámce pre národnú implementáciu Agendy 2030. Predstavuje postup, ktorým SR plánuje prispieť k zavádzaniu agendy na vnútroštátnej úrovni.V rámci konzultatívneho procesu zahrňujúceho vládu, samosprávy a odbornú verejnosť budú určené národné priority implementácie Agendy 2030, ktoré budú predložené vláde na schválenie do 31. mája 2018. K jednotlivým národným prioritám budú priradené merateľné strategické ciele, príslušné národné indikátory a relevantné implementačné materiály a nástroje rezortov.konštatuje Pellegriniho úrad v predkladacej správe.Kontinuitu a dôraz na výsledky pri zavádzaní Agendy 2030 podľa neho zabezpečí pravidelné monitorovanie v dvojročných periódach a hodnotenie dosiahnutých výsledkov na konci každého vládneho cyklu posilní zodpovednosť vlády za naplnenie cieľov udržateľného rozvoja. Monitorovanie má tvoriť predpoklad aj pre vykazovanie výsledkov Slovenska na pôde OSN. Ambíciou je uskutočniť prvú dobrovoľnú prezentáciu výsledkov v júli 2018.Materiál navrhuje tiež vytvorenie nového inštitucionálneho rámca pre implementáciu Agendy 2030, ktorý integruje všetkých relevantných aktérov a dáva priestor na vyjadrenie rôznym zložkám spoločnosti.domnieva sa úrad.Z toho dôvodu navrhuje vytvorenie Rady vlády pre Agendu 2030 ako koordinačného orgánu integrujúceho všetky dimenzie udržateľného rozvoja.