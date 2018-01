Úrad podpredsedu vlády P.Pellegriniho by mal mať viac kompetencií

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 11. januára (TASR) - Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD) by sa mali rozšíriť kompetencie o koordináciu nástrojov podpory Európskej únie (EÚ). Vyplýva to z návrhu pod názvom Koordinácia nástrojov podpory EÚ a makroregionálnych stratégií v Slovenskej republike, ktorým by sa mala v blízkej budúcnosti zaoberať vláda.Tieto nástroje ponúkajú možnosti, ako sa zapojiť do strategických sietí a partnerstiev v európskom priestore a posilňujú európsku pridanú hodnotu nimi podporovaných opatrení.V materiáli na rokovanie sa uvádza, že objem prostriedkov v nástrojoch podpory je viac ako 100 miliárd eur a účasť Slovenska na ich využití je neprimerane nízka. Ich význam rastie už v súčasnosti a v období po roku 2020 bude jednoznačne ešte výraznejší, preto je ich efektívnejšia a účinnejšia koordinácia nevyhnutnosťou.Úrad podpredsedu vlády je zodpovedný v programovom období 2014 a 2020 za koordináciu a riadenie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na Slovensku, ktoré predstavujú značnú časť finančnej podpory z EÚ, pripomína materiál.Podľa neho jednou z úloh úradu po rozšírení kompetencií by malo byť aj zriadenie spoločného portálu pre využívanie európskych zdrojov. Dôvodom je zvýšenie informovanosti o možnosti zapojiť sa do operačných programov.Zabezpečenie koordinácie medzi EŠIF a ďalšími zdrojmi podpory EÚ na úrovni únie a jej členských štátov je požiadavkou, ktorá vyplýva z nariadenia Európskej komisie 1303/2013.