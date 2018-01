Úrad podpredsedu vlády P. Pellegriniho by mal poskytovať dotácie

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 30. januára (TASR) – Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu by mal poskytovať dotácie na podporu digitálnej agendy, rozvoja investičného prostredia a implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Vyplýva to z návrhu zákona z dielne vicepremiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Zákon má byť účinný od 1. mája.Návrh ustanovuje účel, podmienky, rozsah a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnosti úradu. Upravuje aj okruh žiadateľov, postup pri predkladaní žiadosti a spôsob poskytovania dotácií. Žiadateľom by mali byť školy, samosprávy, fyzické a právnické osoby ako podnikatelia, nadácie či občianske združenia.Podľa návrhu žiadosť o dotáciu schváli vedúci úradu na základe odporúčania poradného orgánu, teda najmenej trojčlennej komisie, ktorá vyhodnocuje žiadosti.Úrad poskytne dotácie zo svojej rozpočtovej kapitoly. Ich objem má byť 990.000 eur v roku 2018, 320.000 eur v roku 2019 a 280.000 eur v roku 2020.Materiál obsahuje aj návrh financovania pilotnej podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných miest v SR na tento rok vo výške 780.000 eur, v roku 2019 to má byť 40.000 eur.Druhým návrhom na poskytnutie dotácie na rok 2018 (vo výške 210.000 eur) a na roky 2019 a 2020 (ročne po 280.000 eur) je zabezpečenie pobytu hosťujúceho študenta v centre GLOBE v Kalifornskej univerzity v Berkeley.Tým by sa podľa úradu naplnilo memorandum o porozumení medzi touto univerzitou a Technickou univerzitou v Žiline z roku 2017 o príprave analytických kapacít a podpory slovenských študentov, ktorí sú zapojení do výskumu a vývoja v oblasti moderných technológií.