Úrad podpredsedu vlády Pellegriniho spolupracuje s ďalšou univerzitou

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 14. septembra (TASR) - Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu začína spolupracovať s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMVS) v Bratislave na príprave odborníkov pre verejnú správu. Vedúci úradu Patrik Krauspe s rektorkou VŠEMVS Vierou Cibákovou podpísali dnes memorandum o spolupráci.uviedol vicepremiér Peter Pellegrini. Zároveň dodal, že na jeho úrade sa študentské stáže osvedčili a zamestnanci či študenti univerzít sú zapojení do viacerých aktivít.Spolupráca je memorandom vymedzená do viacerých oblastí, a to na informačno-komunikačné technológie, kohéznu politiku a aplikovaný výskum verejnej správy.vysvetlila Cibáková.Úrad podpredsedu vlády spolupracuje s vysokými školami vo viacerých oblastiach. Ešte v decembri 2016 vyhlásil výzvu z Operačného programu Technická pomoc na zatraktívnenie vyučovacieho procesu týkajúceho sa problematiky európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 300.000 eur. Jej cieľom bolo vytvorenie nových alebo inovácia existujúcich študijných predmetov tak, aby sa absolventi mohli po skončení štúdia špecializovať na oblasti, ako je riadenie, monitorovanie, hodnotenie, kontrola či audit štrukturálnych fondov. Do výzvy sa prihlásilo 18 fakúlt.