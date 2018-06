Úrad pre informatizáciu: Sprievodca zákonmi by mal pomôcť podnikateľom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júna (TASR) – Inteligentný sprievodca zákonmi by mal pomôcť podnikateľom na Slovensku, a to tak, že im sprehľadní slovenské aj európske predpisy, zákony a regulácie. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v piatok zverejní vyzvanie na národný projekt, ktorý by mal v prvej fáze umožniť podnikateľom ľahkú orientáciu v ich informačných povinnostiach.Tieto povinnosti podľa ÚPVII predstavujú 80 % neopodstatnenej administratívnej záťaže pre podnikateľov. Podľa riaditeľky sekcie riadenia informatizácie Martiny Slabejovej sú regulácie pre bežného človeka často neprehľadné.priblížila.V nasledujúcej fáze by mal tento projekt priniesť do praxe ďalšie vylepšenie najmä pre podnikateľov. Jednou z nich je plný register nielen právnych predpisov, ale aj konkrétnych regulácií, ktorý na základe svojich vedomostí o prihlásenom užívateľovi zistí, aké povinnosti voči štátu sa na neho vzťahujú. Podnikatelia budú mať tiež možnosť interaktívnou formou poskytovať spätnú väzbu o tom, aký vplyv má na nich zavedená regulácia a čo by navrhovali zlepšiť.Platforma lepšej regulácie by mala byť podľa ÚPVII nástrojom aj pre tých, ktorí legislatívu tvoria. Pomocou databázy údajov, analytických nástrojov a ekonometrických modelov bude možné vyšpecifikovať a vypočítať, či zákon prinesie úžitok.skonštatovala Slabejová s tým, že táto platforma umožní úradníkom vypracovať doložku vplyvov oveľa jednoduchšie, rýchlejšie a spoľahlivejšie pomocou digitálnych technológií.Celková maximálna suma alokovaná na prvú fázu národného projektuz Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 je približne 6 miliónov eur. ÚPVII dodal, že dátum uzávierky vyzvania je 21. septembra 2018.