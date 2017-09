Úrad pre verejné obstarávanie odhalil chyby pri zmluve na osvetlenie

Ilustračné foto Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) odhalil pochybenia pri uzatvorenej zmluve medzi hlavným mestom a spoločnosťou Siemens na verejné osvetlenie. Upozornili na to dnes bratislavskí mestskí poslanci Ján Mrva, kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a Lucia Štasselová, ktorá kandiduje za poslankyňu Zastupiteľstva BSK.Mestskí poslanci požiadali v januári ÚVO, aby preveril, či hlavné mesto mohlo koncom roka 2016 uzatvoriť priamym rokovaním zmluvu na dodávku komplexnej služby správy verejného osvetlenia s firmou Siemens. A to bez verejnej súťaže, na obdobie 12 mesiacov s možnosťou opcie na ďalších 12 mesiacov. Ročne má tento kontrakt mesto vyjsť do dvoch miliónov eur. Mesto ho uzavrelo po tom, čo mu koncom roka 2016 skončila 20-ročná zmluva so Siemensom a chcelo, aby bola táto služba zabezpečená až po výber nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia.povedala Štasselová s tým, že mesto Bratislava svojím konaním obmedzilo hospodársku súťaž a nadefinovalo podmienky súťaže pre jediného uchádzača, a to spoločnosť Siemens.podotkla Štasselová.Mrva poznamenal, že mesto vedelo o tom, že mu končí 20-ročná zmluva na osvetlenie a pri uzatvorení ďalšej zmluvy so Siemensom sa nemohlo vyhovárať na časovú tieseň.povedal poslanec.Aktuálne ÚVO prešetruje aj ďalší podnet oboch poslancov na samotnú súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia, kde sa má situácia opakovať. Keďže mesto aj tu podľa poslancov nastavilo diskriminačné podmienky, má byť výška pokuty pri 20-ročnej zmluve analogická s prvým obstarávaním, a teda päť percent z objemu zákazky. Poslanci sa domnievajú, že mesto môže takmer s istotou očakávať na konci konania pokutu vo výške viac ako sedem miliónov eur.uviedla Štasselová. Poslanci preto primátora Bratislavy Iva Nesrovnal vyzývajú, aby prebiehajúci tender na prevádzkovateľa verejného osvetlenia zrušil.