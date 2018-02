Úrad pre verejné obstarávanie zriadil Inštitút verejného obstarávania

Na snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Banská Bystrica 5. februára (TASR) – Pondelok je deň, ktorý má byť prelomový pre vnímanie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Verejnosť by ho už nemala vnímať ako takpovediac úradnícky, ktorý rozhoduje, odtrhnúc od reality, ale ako proklientsky úrad, nezávislý kontrolný orgán, ochotný pomôcť verejným obstarávateľom. Konštatoval to v Banskej Bystrici jeho predseda Miroslav Hlivák, ktorý sa na pôde Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) stretol s jeho šéfom Jánom Lunterom. Práve tento kraj mal v poslednom období za predchádzajúceho predsedu problémy v oblasti verejného obstarávania (VO) a ÚVO voči nemu začína štyri správne konania, ktoré sa zrejme nezaobídu bez pokuty.vysvetlil Hlivák.Za kľúčové označil pôsobenie pracovníkov inštitútu v regiónoch, ktorí budú komunikovať s verejnými obstarávateľmi, hospodárskymi subjektmi, aby poznali konkrétne a špecifické problémy v daných regiónoch. Predseda ÚVO v pondelok zároveň predstavil riaditeľa inštitútu, ktorým sa stal na základe výberového konania známy odborník z praxe Jaroslav Lexa.zdôraznil Hlivák.Ako pripomenul, zákon o verejnom obstarávaní je zložitý a pracujú na zjednocovaní výkladu, ako i na komplexnej zmene právnej úpravy, ktorej výsledkom má byť zjednodušenie procesu obstarávania a profesionalizácia. ÚVO má byť modernou inštitúciou, ktorá reflektuje problematické otázky vo VO, promptne prijíma adekvátne riešenia a pokiaľ je to možné, uvoľní zväzujúce pravidlá, ktoré sú vo VO.dodal predseda ÚVO.