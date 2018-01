Úrad priemyselného vlastníctva nezaregistroval kotlebovcom logo

Na archívnej snímke šéf strany Marian Kotleba. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. januára (TASR) - Úrad priemyselného vlastníctva odmietol kotlebovcom zaregistrovať ich logo do registra ochranných známok. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, môžu ho dať preskúmať. Vyplýva to z vyjadrení riaditeľky odboru známok a dizajnov úradu Zdeny Hajnalovej.uviedla pre TASR Hajnalová. V prípade kombinovaných ochranných známok ide o označenia pozostávajúce zo slovných a obrazových prvkov.Rozhodnutie o zamietnutí vydal a odoslal úrad v decembru 2017.doplnila Hajnalová. To, že označenie úrad nezapíše do registra ochranných známok, neznamená podľa nej, že kotlebovci nemôžu označenie používať. Nemajú ale k nemu práva, ktoré dáva zákon o ochranných známkach. Kým nie je zaregistrované, mohli by ho napríklad používať aj iné osoby, nie iba kotlebovci, ktorí by naň mali v prípade registrácie výlučné právo.