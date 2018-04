Úrad špeciálnej prokuratúry odmieta údaje zo správy USA o korupcii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. apríla (TASR) - Úrad špeciálnej prokuratúry odmieta niektoré informácie, ktoré sa objavili vo výročnej správe ministerstva zahraničných vecí USA o stave ľudských práv vo svete za rok 2017. Predmetná správa podľa hovorkyne úradu Jany Tökölyovej opakovane čerpala z dezinformácií a niektoré publikované údaje tak nie sú pravdivé.Hovorkyňa poukazuje napríklad na to, že korupčných prípadov, resp. káuz v danom období nebolo 61, ako sa uvádza v správe, ale 14.skonštatovala Tökölyová. Malo ísť napríklad o porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku či daňové trestné činy.Nepravdivé majú byť taktiež údaje o počte vznesených obvinení. V správe sa tejto súvislosti píše, že špeciálny prokurátor Dušan Kováčik za osem rokov nevzniesol obvinenia ani v jednej zo 61 korupčných káuz, ktoré dozoroval. Úrad špeciálnej prokuratúry v reakcii na to však uvádza, že obvinenia boli policajným vyšetrovateľom vznesené. A to v 16 prípadoch a voči viacerým osobám.podotkla Tökölyová s tým, že tieto skutočnosti vysvetlil špeciálny prokurátor Dušan Kováčik na tlačovej besede generálneho prokurátora už v marci 2017.Výročná správa ministerstva zahraničných vecí USA o stave ľudských práv vo svete za rok 2017 bola zverejnená koncom minulého týždňa. Vyplýva z nej, že korupcia či diskriminácia Rómov sú niektoré z hlavných problémov Slovenskej republiky v oblasti dodržiavania ľudských práv. Autori správy poukazujú okrem iného na nedostatočné trestanie slovenských verejných činiteľov zapletených do korupcie. Príslušná legislatíva existuje, avšak nie vždy sa efektívne uplatňuje.Dôveru slovenskej verejnosti v justičné orgány podľa správy vo všeobecnosti oslabujú podozrenia z korupcie, neefektívnosť a nedostatky v oblasti integrity a zodpovednosti. Problémom zostávajú aj prieťahy v súdnych konaniach a s nimi spojená nepredvídateľnosť súdnych rozhodnutí. Objavujú sa tiež podozrenia z ovplyvňovania činnosti súdov súkromnými osobami s prepojeniami na justičné orgány.