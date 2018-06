Úrad vlády SR chce prilákať budúcich právnikov do štátnej služby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ Štefan Puškáš Foto: TASR/ Štefan Puškáš

Bratislava 4. júna (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a vedúci Úradu vlády SR Igor Federič podpísali v pondelok memorandum s dekanmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Cieľom je vytvoriť priestor pre študentov práva, aby sa už počas štúdia mohli oboznámiť s legislatívnym procesom a tvorbou zákonov. TASR o tom informovali z Úradu vlády SR.povedal Pellegrini. Na Úrade vlády SR si podľa jeho slov od toho sľubujú, že sa študenti nielen niečo naučia, ale pre niektorých to môže byť inšipiráciou následne pracovať pre štát.Podobne ako komerčné firmy aj štát už začína mať problém do svojich radov získať kvalitných ľudí. Podľa premiéra je to sčasti spôsobené nízkou úrovňou odmeňovania. Preto víta, že platy v štátnej a verejnej službe sa budú postupne zvyšovať.Predmetom memoranda je vzájomná spolupráca v oblasti vzdelávania a prípravy absolventov práva na ich poslanie v rámci pôsobnosti Úradu vlády SR, a to hlavne na prípadné pôsobenie absolventov právnickej fakulty v štátnej službe v odbore legislatíva.