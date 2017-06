Úrad vlády SR o protikorupčnom pochode: Premiér víta záujem mladých

Na archívnej snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. júna (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vždy rešpektoval verejné zhromaždenia zvolané v súlade so zákonom a slobodné vyjadrovanie názorov. V stanovisku k dnešnému protikorupčnému pochodu to uviedol Úrad vlády (ÚV) SR.Podľa úradu premiér víta, že mladí ľudia sa zaujímajú o celospoločenské témy. "Dôležité je, aby takýto typ podujatí mal slušný priebeh a nebol zneužívaný na politický zápas," dodal ÚV.uviedol spoluorganizátor pochodu Dávid Straka. Zároveň by chceli, aby štátne inštitúcie ako prokuratúra, polícia či súdy, ktoré majú na starosti boj proti korupcii, pracovali v súlade so zákonom. "Cieľom organizátorov je tiež zbierať podpisy pod petíciu. Jej hlavné požiadavky sú, aby NR SR zaradila do programu bod, v ktorom sa bude hlasovať o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra SR Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD), odchod špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, a aby organizátori mohli za ľudí, ktorých reprezentujú, vystúpiť v pléne NR SR a vysvetliť dôvod spísania petície. Organizátori by chceli vyzbierať viac ako 100.000 podpisov, aby sa petíciou začala zaoberať NR SR.