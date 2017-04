Úradu priemyselného vlastníctva: Patentový zákon treba zmodernizovať

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. apríla (TASR) - Ustanovenia patentového zákona je potrebné upraviť a zmodernizovať. Vyplýva to z dôvodovej správy k návrhu novely zákona o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach (patentový zákon), z dielne Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR, ktorý by v stredu (3. 5.) mal prerokovať a schváliť na svojej schôdzi vládny kabinet. Novela by mala byť účinná od roku 2018.zdôvodnil Úrad priemyselného vlastníctva SR.Mnohé inštitúty sú podľa ÚPV spoločné pre všetky najvýznamnejšie predmety priemyselného vlastníctva (patenty, dizajny, úžitkové vzory, ochranné známky) a predkladaný návrh zabezpečuje principiálnu jednotnosť ich právnej úpravy. Odchylnosti od spoločného štandardu regulácie týchto prierezových, horizontálnych inštitútov vyplývajú v konkrétnych prípadoch buď z medzinárodných záväzkov SR alebo z rozdielov daných samotnou povahou príslušného predmetu priemyselného vlastníctva.Vhodnou harmonizáciou právnej úpravy najdôležitejších priemyselnoprávnych inštitútov, akými sú najmä zamestnanecký režim, majiteľstvo a spolumajiteľstvo, prevod a prechod práv, licenčná zmluva, vymáhanie práv, prihláška a právo prednosti, sporové konania, rozklad a subsidiárna aplikácia správneho poriadku, sa zvyšuje úroveň právnej istoty zúčastnených subjektov, adresátov právnej normy a tiež predvídateľnosť a transparentnosť postupu a rozhodovania úradu.dodal Úrad priemyselného vlastníctva SR.