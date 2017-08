Úradu vlády: O post šéfa ÚVO má záujem minimálne 10 kandidátov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. augusta (TASR) - O post predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) má záujem minimálne 10 kandidátov. Uviedol to dnes pre TASR tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.spresnil úrad vlády s tým, že proces voľby predsedu ÚVO a zverejňovanie informácií o ňom bude aj v aktuálnom druhom kole rovnaký ako v kole prvom.dodal ÚV SR.Vláda v prvom kole nevybrala svojho nominanta na predsedu ÚVO. Verejné vypočutie v máji tohto roka absolvovali traja kandidáti, ani jeden z nich však nezískal potrebný počet hlasov. O post šéfa úradu sa vtedy uchádzali jeho súčasná predsedníčka Zita Táborská, právnik z ÚVO Peter Kubovič a generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov na ministerstve dopravy Juraj Méry. Päťročné funkčné obdobie Táborskej skončilo v júni.Úrad vlády preto vyhlásil opätovnú výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu ÚVO, s termínom do konca júla. O kandidátovi vybranom vládou definitívne rozhodne Národná rada (NR) SR, a to pravdepodobne na svojej septembrovej schôdzi.