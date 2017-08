Úradujúci majster zo Žiliny si v 6. kole poradil so Spartakom

Na snímke vľavo Nicolas Špalek (MŠK Žilina) a Erik Jirka (FC Spartak Trnava) počas futbalového zápasu 6. kola Fortuna ligy 2017/2018 MŠK Žilina - FC Spartak Trnava dňa 25. augusta 2017 v Žiline. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

MŠK Žilina – FC Spartak Trnava 3:1 (1:1)



Góly: 13. Škvarka, 82. Otubanjo, 90.+3 Jánošík – 17. Kadlec. Rozhodoval Hrčka, ŽK: Otubanjo, Vavro, Káčer - Lukič, Pehlivan, Egho, 4689 divákov.



zostavy a striedania:



Žilina: Volešák – Vallo, Vavro, Králik, Mazáň – Káčer (81. Jánošík), Diaz, Škvarka – Špalek, Mráz (90. Kaša), Polievka (37. Otubanjo)



Trnava: Vantruba – Lukič (85. Yilmaz), Tóth, Hladík, Čonka – Kadlec, Greššák (14. M. Oravec) – Pehlivan, Čanturišvili, Jirka (46. Mihálik) - Egho

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 25. augusta (TASR) - Šláger kola sa od úvodu hral vo výbornej atmosfére. Hosťujúci fanúšikovia zaplnili celý svoj sektor, domáci "ultras" si zase v úvode pripomenuli choreografiou 15 rokov fanúšikovskej družby s poľským Góralom Žywiec. V kvalitnej kulise sa hral aj kvalitný futbal. Prvú vážnejšiu šancu mali domáci v 11. minúte, ale pred nabiehajúcim Mrázom dobre zasiahol Vantruba. O dve minúty však Špalek vysunul Škvarku, domáci kapitán sa cez brániaceho Lukiča dostal ku krížnej strele a prekonal ňou Vantrubu - 1:0. Vedenie však Žiline dlho nevydržalo. Jej obrana v 17. minúte nechala hostí dlhou prihrávkou z obrany vysunúť do brejku Kadleca a odchovanec MŠK po nájazde na Volešáka vyrovnal na 1:1. Futbal sa musel divákom páčiť, akcie sa striedali na oboch stranách a na trávniku sa stále niečo dialo. V 33. minúte Káčer vysunul Škvarku, ten v šestnástke takmer z bránkovej čiary centroval pred bránku, no loptu nemal kto poslať do siete a hostia ju odvrátili do bezpečia. Žilina postupne získavala územnú prevahu, ale šance si nevedela vypracovať, hostia zase hrozili z nebezpečných brejkov, ďalší gól však už pred odchodom do šatní diváci nevideli.Hostia mali v úvode druhého polčasu dve šance Pehlivana a Tótha, z ktorých však gól nepadol. Na opačnej strane si v 57. minúte na prudký center Mazáňa z ľavej strany Mráz nabehol pred bránkou Vantrubu, no zakončil vedľa. V 64. minúte išiel Káčer ostro do šestnástky do vopred prehratého súboja s Vantrubom, ktorého zranil oboma nohami a mohol byť rád, že si od rozhodcu vyslúžil iba žltú kartu. Brankár hostí po ošetrení pokračoval v hre. Hra potom trochu stratila na tempe, "žlto-zelení" sa síce snažili byť aktívni v hre dopredu, ale Trnava čítala ich prihrávky veľmi pozorne a do ničoho ich nepúšťala. V 82. minúte však Špalek prenikol z pravej strany až pred pokutové územie, priťukol Otubanjovi a nigérijský zakončovateľ prinavrátil Žiline vedenie - 2:1. O dve minúty ho mohol poistiť, ale jeho nie príliš prudká strela išla len tesne vedľa ľavej žrde bránky Spartaka. Ten sa v závere pokúšal aspoň o vyrovnanie, ale otváral vzadu priestor na kontry Žiliny a po Jánošíkovom centri zľava mal rozhodnutie na nohe Mráz, Vantruba však zachránil. V posledných sekundách však mladý brankár Spartaka vyrobil zbytočnú kľučku na Jánošíka, ktorý mu loptu vypichol a do prázdnej bránky spečatil druhé víťazstvo výhru úradujúceho majstra v sezóne a druhú prehru Trnavy za sebou.