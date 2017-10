Úrady majú postupne riešiť automaticky 25 životných situácií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) - Koniec noseniu niektorých výpisov na úrady, rozbeh online platieb za služby štátu a mobilné eID. Aj to má priniesť Akčný plán informatizácie verejnej správy, o ktorom dnes diskutovali zástupcovia odbornej verejnosti a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ho koncom mesiaca predloží Rade vlády pre digitalizáciu.Výsledkom má byť podľa úradu implementácia kľúčových projektov informatizácie aj riešenia 25 situácií v živote ľudí, ktoré budú úrady schopné riešiť plne automatizovane, podľa princípu jedenkrát a dosť.zhodnotila generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie ÚPVII Martina Slabejová.V priebehu budúceho roka by mali byť spustené tri elektronické služby - výpis z registra trestov, z obchodného registra a z listu vlastníctva. Postupne tiež online platby štátu a eID v mobile. Ďalšie opatrenia sa budú riešiť postupne v rámci napĺňania akčného plánu v nasledujúcich rokoch.Na dnešnej debate o akčnom pláne sa zúčastnili popri reprezentantoch ÚPVII experti niektorých ministerstiev a profesijných organizácii IT Asociácia Slovenska, Partnerstvá pre prosperitu, Slovenská informatická spoločnosť a Slovensko.Digital. Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh by mala o dokumente rokovať v prvej polovici novembra.