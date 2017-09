Úrady práce majú desiatky miliónov na pomoc mladým nezamestnaným

Na snímke generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Bratislava 2. septembra (TASR) - Poskytovanie poradenstva či príspevkov pre mladých nezamestnaných. Toto sú opatrenia, ktoré majú pomôcť mladým uchádzačom o zamestnanie ľahšie sa uplatniť na trhu práce. Realizujú ich úrady práce, ktoré sú zapojené do národných projektov zameraných na mladých do 29 rokov. Na tieto aktivity majú v rámci národných projektov vyčlenený desiatky miliónov eur.Ústredie práce spustilo viaceré národné projekty zamerané na mladých nezamestnaných ešte v júli tohto roka.priblížil ešte počas tlačovej konferencii k júlovej nezamestnanosti generálny riaditeľ ústredia práce Marián Valentovič.Národný projekt Reštart pre mladých má za cieľ zvýšiť praktické a teoretické skúsenosti mladých uchádzačov a pomôcť im získať pracovné návyky. Celkovo by sa mohlo do neho zapojiť 24.500 uchádzačov a vyčlenených je na nich vyše 9 miliónov eur. V rámci tohto projektu môžu mladí získať poradenstvo, ako aj motivačný príspevok, ak si nájdu zamestnanie sami alebo prostredníctvom úradu.Národný projekt Šanca pre mladých má zase vo vybraných regiónoch podporiť vytváranie pracovných miest, kde mladí budú môcť získať nové skúsenosti. Na tento projekt je vyčlenených 49,98 milióna eur.priblížilo ústredie práce.Tretí projekt je zameraný na vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie najmä prostredníctvom rekvalifikačných kurzov. Vyčlenených je naň 30,98 milióna eur a pomôcť by mohol 29.479 uchádzačom o zamestnanie.Úrady práce realizujú aj projekt zameraný na dlhodobo nezamestnaných, ktorý im má pomôcť vrátiť sa na trh práce. Vyčlenených je naň 15,6 milióna eur a podporu by mohlo získať 11.800 zapojených uchádzačov o zamestnanie. Aj v rámci tohto projektu sa môžu nezamestnaní uchádzať o podporné príspevky, ak si nájdu prácu, alebo aj ak sa snažia zapracovať u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov.