Úrady v Kongu potvrdili dva prípady nákazy ebolou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nairobi 9. mája (TASR) - Úrady v Konžskej demokratickej republike (KDR) potvrdili v utorok dva prípady nákazy ebolou. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie konžského ministerstva zdravotníctva.Oba prípady boli zaznamenané v provincii Équateur na severozápade KDR, pričom podľa konžského ministerstva nie je vylúčené, že nakazených týmto nebezpečným ochorením bude viac.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že do miesta výskytu nákazy už vyslala svojich expertov. Na ceste do mesta Bikoro v provincii Équateur sú už aj pracovníci humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF).Epidémia eboly v KDR si v roku 2014 vyžiadala 49 životov.Viac než 11.000 ľudí zomrelo v rokoch 2014 až 2016 po prepuknutí epidémie eboly v západnej Afrike. Najviac boli zasiahnuté štáty Guinea, Sierra Leone a Libéria.Ebola je vysoko nákazlivá od momentu, keď pacienti majú príznaky, ako sú horúčka, bolesti, vracanie alebo hnačka. Choroba sa prenáša telesnými tekutinami.