Úrazy môžu lyžovačku nielen skomplikovať, ale aj predražiť

Ilustračné foto. Foto: TASR/Lukáš Furcoň Foto: TASR/Lukáš Furcoň

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) - Lyžiarska sezóna je v plnom prúde a mnohí cestujú za oddychom práve do hôr, či už slovenských alebo za hranice. Štatistiky za uplynulú zimnú sezónu potvrdzujú, že ani maximálna opatrnosť na svahu nemusí stačiť. Odborníci v tejto súvislosti upozorňujú na európsky preukaz zdravotného poistenia. Neplatí totiž v súkromných zariadeniach ani v prípade, ak lyžiar spôsobí neúmyselnú škodu niekomu inému.Z údajov ČSOB Poisťovne a asistenčnej služby AWP Solutions vyplýva, že priemerné náklady na ošetrenie zranenia boli v zahraničí dvoj až trojnásobne vyššie ako pri úrazoch na slovenských horách. Na výšku ceny ošetrenia má vplyv aj to, do ktorého zdravotníckeho zariadenia sa klient dostane a či je uplatnený európsky preukaz zdravotného poistenia. Ten totiž platí iba v štátnych zdravotníckych zariadeniach a za podmienok rovnakých, ako pre miestnych. Platí to aj pre výšku doplatkov za starostlivosť. Práve v blízkosti lyžiarskych stredísk sú zdravotnícke zariadenia prevažne súkromné a výška doplatkov býva aj niekoľkonásobne vyššia ako na Slovensku.Vo všeobecnosti sa dá povedať, že fraktúry horných a dolných končatín s potrebou chirurgického zákroku stoja až niekoľko tisíc eur, pokiaľ nie je akceptovaný európsky preukaz zdravotného poistenia. Vysokou položkou sú aj náklady na transport helikoptérou, ktoré nie sú v zimných mesiacoch výnimkou.vyčísľuje Anna Jamborová z ČSOB.radí Jamborová.Podľa nej je vhodné zvoliť si k cestovnému poisteniu aj pripoistenie zodpovednosti za škodu. To ocení klient najmä v prípade, ak dôjde k zrážke na svahu, ktorá spôsobí zranenia druhej osobe.uzatvára Jamborová.