Urgenty majú fungovať po novom, rozdelia sa na dva typy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. augusta (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva chce zmeniť fungovanie urgentných príjmov. Po novom sa majú rozdeliť na dva typy a zdravotné poisťovne na ne majú platiť mesačné paušály. Rezort to navrhuje v novele zákona o zdravotnej starostlivosti. Sľubuje si od toho ich modernizáciu aj lepšie fungovanie.povedala pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.Ústavná pohotovostná starostlivosť sa má po novom poskytovať na urgentných príjmoch prvého a druhého typu, v niektorých nemocniciach ostane fungovať ústavná pohotovostná služba tak ako v súčasnosti. Urgentov druhého typu, s možnosťou nadväznosti traumacentra, má byť podľa ministerstva na Slovensku šesť pre dospelých a štyri detské.vysvetlila Eliášová.Urgentný príjem typu II. bude mať samostatné oddelenie, počas dňa tam budú najmenej štyria lekári a osem sestier spolu so záchranármi. V noci to majú byť traja lekári a šesť sestier/záchranárov. Pri prvom type pôjde o minimálne jednu ambulanciu s lekárom, triediacou sestrou a ďalšou sestrou či záchranárom. Takýchto urgentov má byť 34 v 32 mestách. Zdravotnícke zariadenia s ústavnou pohotovostnou službou majú fungovať tak ako v súčasnosti. Na ambulancii musí byť jedna sestra a lekár dostupný v rámci zdravotníckeho zariadenia. Účinnosť novely zákona sa predpokladá od začiatku budúceho roka.Zdravotné poisťovne budú musieť urgenty povinne zazmluvniť, platiť ich majú podobne ako záchranky, pravidelnými mesačnými platbami.uviedla Eliášová s tým, že financovanie je podmienené splnením materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia. Pevná cena pre urgentný príjem 1. typu má byť v závislosti od nákladov zahrnutých do paušálu maximálne 26.700 eur mesačne, pre urgentný príjem 2. typu je to maximálne 99.300 eur. Takisto bude určená pevná cena za prípad liečený na expektačnom lôžku, a to 350 eur.reagoval PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský. Výška prostriedkov pre nemocnice bude podľa jeho slov závisieť od nastavenia štátneho rozpočtu na budúci rok.doplnil.