Urny na referendum schovávali v meste na francúzskej strane Pyrenejí

Barcelona 2. októbra (TASR) - Hlasovacie urny určené na referendum o nezávislosti Katalánska, po ktorých pátrala španielska polícia celé týždne, boli schované v meste Elne na francúzskej strane Pyrenejí. Informoval o tom dnes katalánsky denník Ara.Katalánska vláda podľa neho objednala 10.000 urien - o polovicu viac ako bolo potrebné, aby ich mala dostatok v prípade, že by španielska polícia časť z nich zhabala.Urny podobné tým, aké boli použité v Katalánsku, vyrába čínska spoločnosť Smart Dragon Ballot Expert, ktorá potvrdila dodávku 10.000 svojich urien do Francúzska. Uviedla však súčasne, že takúto objednávku zo Španielska v poslednom čase nedostala.Podľa denníka Ara v dedine Elne žije mnoho potomkov po utečencoch zo španielskej občianskej vojny, ktorí plastové volebné urny schovávali niekoľko týždňov. Medzi sebou komunikovali minimálne, aby sa neprezradili.Neskôr ich po niekoľkých kusoch prevážali do Katalánska, kde ich skryli u ochotných dobrovoľníkov: v ich pivniciach, skladoch či dokonca v batožinových priestoroch áut. K tejto fáze došlo údajne už pred tromi týždňami.V noci z uplynulej soboty na nedeľu ich potom, zabalené do kartónových škatúľ alebo odpadkových vriec, rozviezli do volebných miestností.Zdroj blízky hnutiu za nezávislosť Katalánska uviedol, že španielska polícia prišla na túto "francúzsku stopu" minulý týždeň, ale v pátraní sa jej nepodarilo pokročiť.