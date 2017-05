Urobil Jozef Makúch z NBS-ky bankomat pre súkromnú firmu?

Foto: Rapid life životná poisťovňa a.s. Foto: Rapid life životná poisťovňa a.s.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (OTS) - Podľa stránky www.nbs.sk guvernér NBS Jozef Makúch poskytol z majetku Národnej banky Slovenska v priebehu pár rokov viac ako 46 zväčša finančných darov súkromnej zdravotníckej spoločnosti. Národná banka to pri kontrole zo strany Najvyššieho kontrolného úradu v r. 2015, ktorý v dobe kontroly zistil len dva poskytnuté dary spoločnosti Hedak, to prácne vysvetľovala, žeToto prazvláštne vysvetlenie zrejme platí aj pre ďaľších 44 darov, pričom tieto boli poskytované zjavne formou "na požiadanie" skoro formou bankomatu, pretože sú prípady, kedy v jeden deň boli poskytnuté aj dva dary...Vzhľadom na skutočnosť, že špecifikum darovacej zmluvy je to, že dar musí byť bezpodmienečný, je veľmi otázne, či v tomto prípade vôbec ide o dary. Navyše z majetku NBS, ktorá bola zriadená na základe čl. 56 ústavy SR, určite však nie za účelom poskytovania darov. Alebo ide zo strany Jozefa Makúcha ako štatutára NBS, ktorý uvedené zmluvy podpisoval, iba o zvláštnu zastretú formu odplaty zaNárodná banka Slovenska sa všeobecne háji pri obvinení z neúčelného, nehospodárneho nakladania s majetkom, ktorý je zverený do správy NBS a jej členom bankovej rady, tým, že vraj ona na tento aspekt nemusí hľadieť, pretože podľa § 4 ods. 1 zákona o NBS "pri nakladaní s vlastným majetkom má NBS postavenie podnikateľa". Akoby Národnú banku toto ustanovenie zákona akýmsi výkladovým zázrakom zmocňovalo ku neúčelnému a nehospodárnemu vynakladaniu zdrojov NBS a to podľa ľubovôle vysokého manažmentu NBS. Lebo len za odporujúci účelu, na ktorý bola zriadená NBS možno považovať dar na "opravu prasknutého potrubia v suteréne súkromnej firmy Hedak a.s." a pod.Medzi týmito úlohami a cieľmi by ste však márne hľadali úlohu - čo i len podobnú rozdávaniu majetku centrálnej banky fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim v oblasti zdravotníctva, hudby či inej činnosti.Celá konštrukcia spôsobovania škody Národnej banke (škodou je totiž aj úbytok majetkových hodnôt NBS v dôsledku plnenia úloh v rozpore s cieľmi a úlohami na ktoré bola zriadená) je naoko sofistikovaná ale naozaj len naoko. Guvernér si sám pre seba vydalzriadil si na to naoko akože poradnú komisiu (najprv z troch svojich podriadených, dnes už demokratickejšie zloženú z piatich), pričom však neopomenul do Rozhodnutia uviesť, že nie je viazaný stanoviskom komisie...Následne si dal v bankovej rade schváliť rozpočtový limit na dary (čo na tom, že toto je určite v rozpore s úlohami NBS a preto ani schválenie Bankovou radou to nemôže zákonne posvätiť) a potom začal "rozpočet" usilovne plniť. Za 5 rokov rozdal formou 740 darovacích zmlúv cca 3,5 milióna Eur. Svojvoľne. Bez zákonnej opory. Nesmierne humorne pôsobí v Zázname o kontrole v NBS (NKÚ 2015), časť kde sa guvernér hrdí, že šetrí - lebo nevyčerpal celý limit z rozpočtu...- Rozhodnutie guvernéra NBS č.87 zo 7.10.2013 o poskytovaní finančných prostriedkov právnickým a fyzickým osobám- Štatút komisie pre poskytovanie finančných prostriedkov právnickým a fyzickým osobám Národnou bankou SlovenskaV Rozhodnutí guvernéra č.87 nie je ani náhodou žiadna zmienka o zákonných úlohách a cieľoch NBS, kvôli ktorým bola NBS založená.Za riekou Morava sídliaca sesterská Česká národná banka (ČNB) v roku 2015 poskytla celkom 16 darov v objeme 9 677 500 Kč, z toho 8 darov Polícii ČR (celkom 9 317 500 Kč), v roku 2016 25 darov v objeme 6 115 226 Kč z toho pre Políciu ČR 19 darov za 5 858 677 Kč.. Okrem toho dala skromných 260 tis. Kč (t.j. cca 9 tis. €) na zabezpečenia vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti...V závere svojej odpovede ku našim otázkam ohľadom poskytovania darov z jej strany ČNB explicitne uviedla:K nemu sa pridal faktickou poznámkou poslanecDúfajme, že páni poslanci pri otázkach na pána guvernéra trošku pritvrdia, lebo si ich slová zjavne neberie k srdcu nejako vážne.Je najvyšší čas, aby do tejto hry na novodobého rímskeho cisára či nebodaj Krézusa vstúpil aj orgán na to povolaný -Ale nielen NKÚ šetrí poskytovanie darov zo strany NBS,Autor textu: Rapid life životná poisťovňa a.s.UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.