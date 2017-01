Urobme Ameriku opäť veľkou.Takto sa politický nováčik stal prezidentom

Novozvolený americký prezident Donald Trump počas tlačovej konferencie v Trump Tower v New Yorku 11. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zoznam doterajších prezidentov USA:

1. prezident - 1789-1797 - George Washington (federalista)

2. prezident - 1797-1801 - John Adams (federalista)

3. prezident - 1801-1809 - Thomas Jefferson (republikán)

4. prezident - 1809-1817 - James Madison (republikán)

5. prezident - 1817-1825 - James Monroe (republikán)

6. prezident - 1825-1829 - John Quincy Adams (republikán)

7. prezident - 1829-1837 - Andrew Jackson (demokrat)

8. prezident - 1837-1841 - Martin Van Buren (demokrat)

9. prezident - 1841 - William Henry Harrison (liberál), zomrel presne mesiac po nástupe do úradu

10. prezident - 1841-1845 - John Tyler (liberál)

11. prezident - 1845-1849 - James Knox Polk (demokrat)

12. prezident - 1849-1850 - Zachary Taylor (liberál)

13. prezident - 1850-1853 - Millard Fillmore (liberál)

14. prezident - 1853-1857 - Franklin Pierce (demokrat)

15. prezident - 1857-1861 - James Buchanan (demokrat)

16. prezident - 1861-1865 - Abraham Lincoln (republikán)

17. prezident - 1865-1869 - Andrew Johnson (republikán)

18. prezident - 1869-1877 - Ulysses Simpson Grant (republikán)

19. prezident - 1877-1881 - Rutherford Birchard Hayes (republikán)

20. prezident - 1881 - James Abram Garfield (demokrat)

21. prezident - 1881-1885 - Chester Alan Arthur (republikán)

22. prezident - 1885-1889 - Grover Cleveland (demokrat)

23. prezident - 1889-1893 - Benjamin Harrison (republikán)

24. prezident - 1893-1897 - Grover Cleveland (demokrat)

25. prezident - 1897-1901 - William McKinley (republikán)

26. prezident - 1901-1909 - Theodore Roosevelt (republikán)

27. prezident - 1909-1913 - William Howard Taft (republikán)

28. prezident - 1913-1921 - Woodrow Wilson (demokrat)

29. prezident - 1921-1923 - Warren Gamaliel Harding (republikán)

30. prezident - 1923-1929 - Calvin Coolidge (republikán)

31. prezident - 1929-1933 - Herbert Clark Hoover (republikán)

32. prezident - 1933-1945 - Franklin Delano Roosevelt (demokrat)

33. prezident - 1945-1953 - Harry Truman (demokrat)

34. prezident - 1953-1961 - Dwight David Eisenhower (republikán)

35. prezident - 1961-1963 - John Fitzgerald Kennedy (demokrat)

36. prezident - 1963-1969 - Lyndon Baines Johnson (demokrat)

37. prezident - 1969-1974 - Richard Milhous Nixon (republikán)

38. prezident - 1974-1977 - Gerald Rudolph Ford (republikán)

39. prezident - 1977-1981 - Jimmy (James Earl) Carter (demokrat)

40. prezident - 1981-1989 - Ronald Wilson Reagan (republikán)

41. prezident - 1989-1993 - George Herbert Walker Bush (republikán)

42. prezident - 1993-2001 - Bill (William Jefferson) Clinton (demokrat)

43. prezident - 2001-2009 - George Walker Bush (republikán)

44. prezident – 2009-2017 - Barack Hussein Obama (demokrat)

45. prezident – 20. januára 2017 nastupuje Donald John Trump (republikán)

Washington 20. januára (TASR) – Víťazom vlaňajších prezidentských volieb v Spojených štátoch sa stal republikánsky kandidát Donald Trump. Porazil svoju demokratickú protikandidátku Hillary Clintonovú.Americký podnikateľ, realitný investor a televízna osobnosť Donald Trump kandidoval na post prezidenta USA v novembrových voľbách 2016 za Republikánsku stranu. Je predsedom a generálnym riaditeľom spoločnosti Trump Organization a tiež zakladateľom firmy Trump Entertainment Resorts, podnikajúcej v oblasti kasín a siete hotelov po celom svete.Republikán Trump, kandidujúci pod heslom, je politickým nováčikom, ktorý nikdy nezastával nijakú politickú funkciu. Napriek početným slovným útokom, urážkam a chybám v úsudku počas kampane skončil s veľkým náskokom na čele pôvodne 17-člennej skupiny uchádzačov o republikánsku prezidentskú nomináciu.Výsledky novembrových prezidentských volieb oficiálne potvrdilo spoločné zasadnutie oboch komôr amerického Kongresu dňa 6. januára 2017. Za prezidenta bol zvolený Donald Trump, ktorý dostal od volebného zhromaždenia 304 hlasov, a demokratka Hillary Clintonová 227.Americký volebný proces definuje za víťaza kandidáta, ktorý získa väčšinu z 538 hlasov voliteľov - členov volebného zhromaždenia. Trump vo voľbách zvíťazil, hoci Clintonová dostala o takmer 2,87 milióna viac hlasov voličov než on. Nový americký prezident a viceprezident zložia sľub a ujmú sa oficiálne funkcií 20. januára.Donald Trump sa narodil 14. júna 1946 v newyorskej štvrti Queens ako štvrté z piatich detí. Ako 13-ročného ho poslali do vojenskej školy, ktorá mala usmerniť jeho neutíchajúcu energiu. Popri získavaní akademického vzdelania zbieral i úspechy v športe: hral v univerzitnom futbalovom aj basketbalovom tíme. Neskôr študoval na Fordhamskej univerzite a odtiaľ prešiel na Whartonovu školu pri Pensylvánskej univerzite, kde študoval ekonómiu. Po promócii v roku 1968 nastúpil do otcovej firmy obchodujúcej s nehnuteľnosťami. V roku 1974 sa stal jej riaditeľom a pomenoval ju Trump Organization.Následne investoval do hotelov, kasín a luxusných bytov. Jeho majetok dosiahol miliardovú hodnotu vďaka rozličným podnikateľským aktivitám, ktoré zahŕňali napríklad súťaže krásy (Miss Universe), úspešnú televíznu realitnú šou Apprentice či autorstvo viacerých predávaných kníh, v ktorých radí, ako dosiahnuť úspech v živote a podnikaní. Má tiež vlastnú značku luxusného nábytku i oblečenia. Jeho podnikateľské projekty však neboli vždy bezproblémové - má za sebou štyri bankroty, ale vždy sa mu podarilo podnikanie reštrukturalizovať.V rokoch 1977-91 bol Donald Trump ženatý s českou emigrantkou Ivanou Zelníčkovou, s ktorou má synov Donalda (1977) a Erica (1984) a dcéru Ivanku (1981). Jeho druhou manželkou bola v rokoch 1993–99 Marla Maplesová - z tohto manželstva sa narodila dcéra Tiffany (1993). Od roku 2005 je Trump ženatý s Melaniou Knaussovou, s ktorou má syna Barrona (2006).Kontroverzný Newyorčan Donald Trump má od roku 2007 svoju hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy, ktorú mu v októbri 2016 poškodil kladivom a krompáčom vandal. Trump bol dvakrát za spomínanú šou Apprentice nominovaný na cenu Emmy (2004, 2005).O možnej kandidatúre na šéfa Bieleho domu hovoril Donald Trump viac ako desať rokov. Svoju kandidatúru na post prezidenta USA za Republikánsku stranu oznámil v júni 2015. V priebehu roka postupne získaval popularitu v prieskumoch, keď otvoril témy ako múr na hranici s Mexikom, ilegálna imigrácia všeobecne alebo dočasný zákaz imigrácie moslimov do USA. Okrem toho sľúbil znížiť dane a zreformovať zdravotníctvo a školstvo.