Urobte si viac miesta na všetko, čo máte radi s novým katalógom IKEA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Obývacia izba je bezpochyby stredobodom domácnosti a plní tie najdôležitejšie funkcie. Trávime v nej spoločné chvíle pri šálke kávy alebo pohári vína, cvičíme, hráme sa s deťmi, oslavujeme, oddychujeme, venujeme sa hudbe, či novým technológiám. Priestor by mal byť preto navrhnutý tak, aby bol v súlade s aktivitami a záľubami všetkých jej členov. Pri zariaďovaní obývacej izby zabudnite na pravidlá, prispôsobte ju najmä vlastným potrebám.Počet ľudí, ktorí opúšťajú vidiek a sťahujú sa do miest, neustále rastie. Podľa prieskumu OSN bude do roku 2050 v mestách žiť až 70 % svetovej populácie. Čoraz viac ľudí žijúcich v malých a úsporných priestoroch mení svoj životný štýl a tiež požiadavky a preferencie. Čím je život a prostredie okolo nás rušnejšie, tým viac potrebujeme, aby bol náš domov miestom, v ktorom sa cítime dobre. Každý z nás predsa potrebuje svoju oázu pokoja a svoje útočisko.„Za posledných 20 rokov svet zaznamenal oveľa viac zmien ako za predchádzajúcich 200 rokov. Urbanizácia a technológie ovplyvnili náš život a naše domovy a vznikla nová definícia obývacej izby. IKEA vás chce prostredníctvom svojho nového katalógu inšpirovať, aby ste premýšľali o tom, čo je pre vás naozaj dôležité, a zakomponovali to do svojej obývačky. Urobte si viac miesta pre život,‟ hovorí Tanja Dolphin, kreatívna líderka katalógu, IKEA Retail Services.„Ľudia majú neustálu potrebu prejavovať svoju individualitu, a to nielen v štýle oblečenia, ale aj v spôsobe, akým si zariaďujú svoje domácnosti. Bývanie a zvlášť obývacia izba čoraz viac odrážajú to, čo majú ľudia radi a čomu sa radi venujú. Či už je to rodina, priatelia, príroda, kultúra, ničnerobenie, nové začiatky, alebo dávno zabudnutá záľuba. Spýtajte sa samých seba, čo to je, naberte odvahu a zariaďte si životný priestor presne podľa seba. Nebojte sa, že pri zariaďovaní urobíte chybu – je to váš priestor a malé nedostatky sú povolené,‟ hovorí Ondřej Bystroň, manažér tímu dizajnérov IKEA Slovensko, Česká republika a Maďarsko.Miesto na život, na všetko, čo máte radi, a na to, čo vás baví, je hlavnou témou tohtoročného katalógu IKEA. „Katalóg IKEA prináša množstvo tipov a nápadov na zariaďovanie domácnosti, ktoré pomáhajú zákazníkom získať čo najviac priestoru prostredníctvom multifunkčných a modulárnych riešení interiéru. Zobrazuje cenovo dostupné spôsoby, ako zlepšiť život vo vašej domácnosti,‟ dodáva Tanja Dolphin.Katalóg IKEA vychádza pravidelne od roku 1951. Tlačená verzia tohtoročného katalógu má 326 strán, je preložená do 35 jazykov a vydáva sa v 52 krajinách v počte viac ako 200 miliónov kópií. Aplikáciarozšíri tlačenú verziu o interaktívny obsah vo forme filmov, nápadov, tipov a informácií k riešeniam, ktoré sú uvedené v tlačenej verzii.Na Slovensku bude pre zákazníkov pripravených viac ako 450 000 výtlačkov katalógu IKEA. Katalóg bude k dispozícii v tlačenej aj digitálnej verzii od 24.8., kedy začne jeho distribúcia. Na vyzdvihnutie v obchodnom dome IKEA Bratislava bude katalóg IKEA k dispozícii od 7.9.###je spoločnosť so švédskymi koreňmi ponúkajúca bytové zariadenie. V roku 1943 ju založil Ingvar Kamprad. Našou víziou je „vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí‟.Obchodnou myšlienkou je ponúkať široký sortiment funkčného bytového zariadenia s dobrým dizajnom za také nízke ceny, aby si ho mohlo dovoliť čo najviac ľudí. IKEA má celkove 400 obchodných domov v 49 štátoch/oblastiach, z ktorých 44 obchodných domov vlastnia a prevádzkujú držitelia licencie mimo IKEA Group. Obchodné domy IKEA Group ročne privítajú 776 miliónov návštevníkov. Viac informácií nájdete na www.IKEA.sk Zuzana Blažečková Janove, Jana HrubcováIKEA Bratislava, s. r. o.+421 2 48 226 102zuzana.janove@IKEA.comjana.hrubcova@IKEA.com