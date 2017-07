Úroda potravinárskej pšenice v USA i v EÚ bude tento rok nižšia

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chicago/Frankfurt nad Mohanom 5. júla (TASR) - Veľké sucho v stredozápadných obilninárskych štátoch USA sa začína prejavovať na burze CBOT v Chicagu rastom cien potravinárskej pšenice. Jej merica (52 litrov) v posledných dňoch zdražela o 4 % na 4,80 eura. Naposledy stála viac v júli 2015.“ uviedol nemenovaný burzián.V piatok (30.6.) americké ministerstvo poľnohospodárstva informovalo, že potravinárska pšenica bola vysiata na 10,9 milióna akroch (aker = 0,404 hektára). V marci sa však na burze predbežne kalkulovalo s 11,3 milióna akrami.Analytici nemeckej Commerzbank uviedli, že pokles osevnej plochy pšenice je väčší, než trh očakával.Ceny pšenice rastú aj na európskej burze. Obchoduje sa s ňou na parížskej burze Euronext. Jej tona sa predáva po 186,25 eura, V poslednom čase zdražela o 2,5 %. Viac sa za ňu platilo v novembri 2015.Európska komisia v piatok zverejnila odhad produkcie pšenice v tomto roku v EÚ. Z polí by sa jej malo zobrať 138,9 milióna ton. V porovnaní s predchádzajúcim odhadom je to o dva milióny ton menej.Roľníci v Nemecku predpokladajú, že ich úroda obilnín bude podpriemerná, 45,5 milióna ton. Ich priemerná úroda za posledných päť rokov dosiahla 47,9 milióna ton. Na pokles úrody má vplyv sucho, silná zima a ťažká jar. Na jej sklonku prišli dažde, ale v niektorých oblastiach krajiny mali na poľné kultúry, vrátane obilnín, devastačný účinok. Uviedol to prezident Nemeckého združenia roľníkov Joachim Ruckwied.Nemeckí pestovatelia za tonu pšenice dostávajú 155 eur. Vlani ju predávali po 139 eur.