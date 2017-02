ÚRSO odmieta tvrdenia o údajnom prepojení J. Holjenčíka na kontrolách

Jozef Holjenčík, archívne foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. februára (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) opakovane zdôrazňuje, že nedovolil nárast povolených výnosov z regulovaných činností spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia (SSE-D). V reakcii na dnešné vyjadrenia opozičnej SaS na adresu Jozefa Holjenčíka, ktorý oznámil odstúpenie z funkcie predsedu úradu, to pre TASR uviedol hovorca ÚRSO Radoslav Igaz. Kto mal na vyšších cenách údajne zarobiť, nevedel podľa neho dnes vysvetliť ani predseda liberálov Richard Sulík.dodal Igaz.Predstavitelia opozičnej SaS Richard Sulík, Jana Kiššová a Karol Galek dnes na brífingu v Národnej rade (NR) SR vyhlásili, že ÚRSO pod vedením Jozefa Holjenčíka dovolil distribučným energetickým spoločnostiam preceniť častokrát už odpísaný majetok, opätovne ho "odpisovať" a preniesť do cien energií. Pri preceňovaní mala podľa nich fungovať aj poradenská firma JHS, ktorú v minulosti zakladal Holjenčík. Na prípad JHS upozornil dnes denník Plus Jeden Deň.