ÚRSO: Výmery pre vodárenské firmy vydal úrad pod vedením Čelinského

Bratislava 27. júla (TASR) - Cenové rozhodnutia pre vodárenské firmy boli regulačným úradom vydané v čase, keď Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) viedol jeho podpredseda Miroslav Čelinský. Uviedol to hovorca ÚRSO Radoslav Igaz v reakcii na brífing opozičnej strany SaS k zvýšeniu cien vodného a stočného na strednom a severnom Slovensku.priblížil Igaz. Z predmetných rozhodnutí úradu podľa neho vyplýva, že spoločnostiam SVPS a SeVaK sa nemenili ceny od roku 2014.Poslanci Národnej rady SR za SaS Karol Galek (tímlíder SaS pre energetiku) a Martin Klus (kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja) dnes na brífingu informovali, že kauza vysokých cien energií zo začiatku roku 2017 pokračuje, pretože ľudia na strednom a severnom Slovensku si za vodu priplatia.," priblížil Klus.Podľa Igaza podala SVPS cenový návrh 22. mája 2017 a úrad vydal cenové rozhodnutie 20. júna 2017, teda jeden deň pred uplynutím zákonnej lehoty a nie "za štyri dni a potichu". Pripomenul zároveň, že ÚRSO má na zmenu cenového rozhodnutia zákonnú lehotu 30 dní.spresnil Klus.Podľa Klusa si priemerná rodina so spotrebou 120 kubických metrov (m3) ročne tak za vodu na strednom Slovensku priplatí takmer 14 eur a na severnom Slovensku takmer 10 eur.upozornil Klus. Zvýšenie sa podľa jeho slov dotkne ľudí v prevažne najchudobnejších oblastiach Slovenska. Ceny vodného sú podľa neho pritom už dnes u Stredoslovákov druhé najvyššie v SR a ceny stočného po zvýšení dokonca najvyššie.ÚRSO musel podľa Igaza pre SVPS aj SeVaK zmeniť ceny v zmysle zákona, a to na základe predložených podkladov o zvýšených nákladoch. "spresnil hovorca. Spomínané zvýšené náklady podľa Igaza predstavujú odpisy vo výške 152.000 eur z novozaradeného majetku SVPS v roku 2016 v obstarávacej cene 7,6 milióna eur.Ide podľa neho konkrétne o vybudovanú infraštruktúru na úpravu a dodávku pitnej vody v regióne Tornaľa, čím prišlo nielen k zlepšeniu prístupu obyvateľov k pitnej vode a k zlepšeniu kvality úpravy pitnej vody v tomto regióne, ale tiež k nárastu prevádzkových nákladov. Vybudovala sa podľa Igaza tiež kanalizácia v regiónoch Prievidza, Krupina, Banská Štiavnica a modernizované čistiarne odpadových vôd v Poltári, Haliči, Prievidzi a Krupine.doplnil Igaz.Dôležitým faktorom je podľa Igazových informácií aj to, že napriek novým investíciám nastal v predchádzajúcich rokoch pokles množstva odvedenej odpadovej vody o 2 milióny m3 a odobratej pitnej vody o 1,6 milióna m3, čo sa prejavilo tlakom na zvýšenie ceny vody.spresnil Igaz.Poznamenal, že podľa metodiky odpisovej sadzby sa odpisy z vlastných investícií uznávajú vo výške 5 %, z eurofondov vo výške 2 %, čo je podmienka EÚ.dodal hovorca ÚRSO.