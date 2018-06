Uruguaj postúpil bez inkasovaného gólu, Suarez: Boli sme odvážni

Uruguajský hráč Luis Suarez (tretí zľava) strieľa úvodný gól v zápase základnej A-skupiny MS 2018 vo futbale Uruguaj - Saudská Arábia v Rostove na Done 20. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Samara 26. júna (TASR) - Bez straty bodu a inkasovaného gólu postúpili uruguajskí futbalisti do osemfinále MS 2018. V súboji o prvenstvo v A-skupine nedali šancu domácim Rusom, ktorí hrali v pekelnej samarskej horúčave od 36. minúty bez vylúčeného Igora Smolnikova a zvíťazili 3:0.Gólovo sa presadili najväčšie ofenzívne hviezdy Juhoameričanov - Luis Suarez a Edinson Cavani.citovala agentúra DPA kanoniera španielskeho klubu FC Barcelona.Podľa trénera Uruguajčanov Oscara Tabareza je dôležité, že góly dali obaja hviezdni zakončovatelia.Uruguaj v osemfinále nastúpi proti majstrom Európy z Portugalska.Rusi v predošlých dvoch zápasoch v skupine jednoznačne prevýšili Saudskú Arábiu a Egypt, no tím vedený kapitánom Diegom Godinom bol nad ich sily.uviedol kouč "zbornej" Stanislav Čerčesov, ktorého hráči zabojujú o postup do štvrťfinále proti Španielsku.