Uruguaj spasil stopér Gimenez, Cuper nechcel u Salaha riskovať

Radosť Urguajčana Joseho Gimeneza po strelení gólu v zápase s Egyptom, 15. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jekaterinburg 16. júna (TASR) - Uruguajská futbalová reprezentácia sa môže na MS pýšiť jedným z najjagavejších útokov, no vo svojom úvodnom zápase na šampionáte proti Egyptu ju spasil obranca. Víťazstvo 1:0 zariadil až v 89. minúte stopér Atletica Madrid Jose Maria Gimenez, ktorý sa presadil razantnou hlavičkou po priamom kope.Dvojnásobní majstri sveta príliš neoslnili. Na štadióne v Jekaterinburgu sa nepresadili ani najväčšie uruguajské zbrane Luis Suarez a Edinson Cavani. Postupom času si síce favorit vypracoval vyložené príležitosti - tri tutovky zahodil Suarez, Cavani nastrelil žrď - ale celkový dojem z jeho hry bol rozpačitý. Až zásah Gimeneza priniesol vytúžené vykúpenie.vyjadril sa po zápase tréner Uruguaja Oscar Tabarez. K streleckému trápeniu svojich hviezd dodal:Egypťanom chýbal v ofenzíve Mohamed Salah, kanonier FC Liverpool sa po zranení ramena z finále Ligy majstrov nestihol dať zdravotne dokopy a duel sledoval iba z lavičky náhradníkov. "Faraóni" bez svojej ofenzívnej hviezdy neboli vpredu nebezpeční a väčšinu zápasu sa bránili. V závere siahali na cenný bod, ale poslednú štandardku neutrážili.povedal tréner Egypťanov Hector Cuper.Ešte vo štvrtok to pritom vyzeralo, že by Salah mohol hrať. Nakoniec sa v egyptskom tíme rozhodli neriskovať.vysvetľoval Cuper.uviedol argentínsky kouč.Aj vďaka nemohúcnosti uruguajských útočníkov Egypťania dlho držali nerozhodný stav.zamyslel sa Tabarez. "Pracujeme s tým, čo máme a snažíme sa s tým urobiť čo najlepší výsledok," vravel Cuper.Zhodou okolností sa výsledkom 0:1 skončil aj predchádzajúci zápas Egypťanov na MS, prehry s Uruguajom a Anglickom delilo presne 10.221 dní. Uruguajčania, ktorí prvýkrát od MS 1970 v Mexiku bodovali v ouvertúre naplno, nastúpia v druhom zápase v stredu 20. júna o 17.00 proti Saudskej Arábii. Egypťanov čaká už v utorok 19. júna o 20.00 h duel proti domácim Rusom, tí vo štvrtok v otváracom zápase šampionátu deklasovali Saudov 5:0 a sú na čele priebežnej tabuľky.