US Open bude bez Azarenkovej, do New Yorku odmietla cestovať bez syna

Bieloruská tenistka Viktoria Azarenková . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 22. augusta (TASR) - Bývalá svetová tenisová jednotka Viktoria Azarenková z Bieloruska sa kvôli rodinným problémom odhlásila zo záverečného grandslamu roka US Open v New Yorku. Dvadsaťosemročná tenistka sa súdi s bývalým partnerom o ich osemmesačného syna Lea.Súd jej nariadil, že musí nechať dieťa doma v Kalifornii, ak chce štartovať na turnaji v New Yorku. Dvojnásobná víťazka Australian Open už minulý týždeň uviedla, že do New Yorku bez syna nepocestuje.citovala z jej oficiálneho vyhlásenia agentúra DPA.