US OPEN: Carreno-Busta sa stal prvým semifinalistom mužskej dvojhry

Muži - dvojhra - štvrťfinále:



Pablo Carreno-Busta (12-Šp.) - Diego Sebastian Schwartzman (29-Arg.) 6:4, 6:4, 6:2

New York 5. septembra (TASR) - Španielsky tenista Pablo Carreno-Busta sa ako prvý prebojoval do semifinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Dvanásty nasadený hráč si v utorňajšom zápase štvrťfinále poradil s 29. hráčom pavúka Diegom Sebastianom Schwartzmanom z Argentíny v troch setoch 6:4, 6:4 a 6:2.Pre dvadsaťšesťročného Španiela je to premiérový postup medzi najlepšiu štvorku na grandslamovom turnaji a navyše sa do semifinále prebojoval bez straty jediného setu. V boji o finále sa stretne s víťazom duelu medzi domácim Samom Querreym a Juhoafričanom Kevinom Andersonom.