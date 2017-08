US Open: Cibulková zdolala v slovenskom derby Čepelovú

Na snímke Dominika Cibulková . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP





Dominika CIBULKOVÁ (11-SR) - Jana ČEPELOVÁ (SR) 6:7 (5), 6:3, 6:2





New York 29. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V úvodnom kole si ako nasadená jedenástka poradila s krajankou Janou Čepelovou 6:7 (5), 6:3, 6:2. Vzájomnú bilanciu s odchovankyňou košického tenisu upravila na 2:0, pred štyrmi rokmi ju zdolala v dvoch setoch v kanadskom Toronte. Jej ďalšou súperkou bude domáca Američanka Sloane Stephensová, s ktorou má bilanciu 1:2.Čepelová minulý týždeň skrečovala duel 1. kola na turnaji v New Haven proti Španielke Carle Suarezovej Navarrovej, v zápase s Cibulkovou však neboli na nej badať žiadne známky zranenia. Úvodný ser získala vo svoj prospech v tajbrejku a v druhom dejstve mala za stavu 2:2 niekoľko brejkbalov. Ani jeden však nevyužila, čo bol zlomový moment zápasu. Cibulková postupne začala predvádzať hru, ktorá jej v New Haven vyniesla postup do finále. Druhý set vyhrala vďaka brejku v ôsmom geme a v treťom už na dvorci dominovala, keď dvakrát prelomila podanie kolegyne zo slovenského fedcupového tímu.