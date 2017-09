US Open: Fognini sa ospravedlnil za svoje správanie voči rozhodkyni

Na snímke taliansky tenista Fabio Fognini Foto: TASR Foto: TASR

Rím 6. septembra (TASR) - Taliansky tenista Fabio Fognini sa ospravedlnil za slovné inzultovanie empajrovej rozhodkyne na US Open, ktoré malo za následok jeho vylúčenie z turnaja. Tridsaťročný hráč povedal, že je pripravený diskutovať o svojej chybe s deťmi na škole, čo berie ako lekciu.uviedol Fognini pre taliansku Sky TV. Ako ďalej v rozhovore prezradil, v súčasnosti spolupracuje s mentálnym koučom, aby si"Chápem závažnosť môjho konania a viem, že som urobil niečo mimoriadne nesprávne. Už sa to nikdy nezopakuje," dodal.Fogniniho vylúčili z grandslamového turnaja US Open za nešportové správanie v zápase s krajanom Stefanom Travagliom. V súboji 1. kola vulgárne slovne napadol empajrovú rozhodkyňu a trikrát porušil kódex slušného správania, za čo dostal peňažné tresty 15.000, 5000 a 4000 amerických dolárov. Vo Wimbledone mu v roku 2014 dali pokutu 27.500 USD za slovné výlevy v dueli 1. kola.