US Open: Hingisová s Chan Yung-Jan víťazkami ženskej štvorhry

Švajčiarska tenistka Martina Hingisová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - štvorhra - finále:

Chan Yung-Jan, Martina Hingisová (2-Taiw./Švaj.) - Lucie Hradecká, Kateřina Siniaková (7-ČR) 6:3, 6:2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 10. septembra (TASR) - Švajčiarsko-taiwanský tenisový pár Martina Hingisová, Chan Yung-Jan sa stal víťazom ženskej štvorhry na grandslamovom turnaji US Open.V nedeľňajšom finále zdolal ako druhá nasadená dvojica české duo Kateřina Siniaková, Lucie Hradecká v dvoch setoch 6:3, 6:2. Pre Švajčiarku je to druhý titul na US Open 2017, v sobotu triumfovala spolu s Britom Jamiem Murraym v mixe.