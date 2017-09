US OPEN: Karolína Plíšková postúpila suverénne do štvrťfinále dvojhry

Karolína Plíšková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 4. septembra (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková postúpila v pondelok suverénne do štvrťfinále ženskej dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. V boji o elitnú osmičku si hladko poradila s Američankou Jennifer Bradyovou 6:1 a 6:0.Svetová i turnajová jednotka "vybavila" súperku za 45 minút. Dvadsaťpäťročná minuloročná neúspešná finalistka z Flushing Meadows proti súperke výborne podávala, hrala razantne a koncentrovane. Udržala si tiež šancu na udržanie postu svetovej jednotky.