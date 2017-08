US OPEN: Kerberová neklesá na duchu: Verím, že sa vymaním z krízy

Na snímke nemecká tenistka Angelique Kerberová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. augusta (TASR) - Minulý rok hrala v životnej forme, vyhrala Australian Open i US Open a dostala sa na vrchol ženského svetového rebríčka WTA. Táto sezóna je pre nemeckú tenistku Angelique Kerberovú zatiaľ ako zo zlého sna. Jej herná i výsledková kríza vyvrcholili na dvorci Arthura Ashea, na ktorom vlani získala druhý grandslamový titul. Proti 19-ročnej Japonke Naomi Osakovej uhrala v 1. kole US Open iba štyri gemy.Po hladkej prehre sa rýchlo vytratila z kurtu.povedala Kerberová v rozhovore pre agentúru dpa. Proti Osakovej hrala Nemka príliš pasívne, v závere pôsobila odovzdane.dodala Kerberová.Počas celej sezóny ju trápia menšie zdravotné problémy, už počas Wimbledonu ju pobolieval lakeť.